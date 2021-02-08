TBMM’de mesai yoğun | Yurttan ve dünyadan haberler

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarın yoğun bir mesaiye başlayacak. Genel Kurul'da askerlik mevzuatında yapılan 44 maddelik düzenleme görüşülecek. Meclis'te ayrıca hayvan hakları yasası hakkında hazırlanan kanun teklifi görüşülecek.
KILIÇDAROĞLU'NA JET YALANLAMA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödediği faizin yarısı kadarıyla borçlanabiliyor" dedi. Bu iddiayı yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor" cevabını verdi.
ABD-İRAN YİNE RESTLEŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı. İran lideri Hamaney ise "Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak" diyerek Biden'e rest çekti.
ASTRAZENECA KORUMUYOR
COVİD-19, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğradı. Aşılar, yeni tip virüse karşı çaresiz kaldı. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak ürettiği aşının virüsün Afrika varyantına karşı daha az etkili olduğu açıklandı.
GİZEMLİ HASTALIK
Dünya, COVİD-19 salgınıyla mücadele ederken bir haber de Tanzanya'dan geldi. Ülkedeki gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi can verdi. Hastalarda baş dönmesi ve kan kusması şikayetleri görülüyor.
KILIÇDAROĞLU'NA JET YALANLAMA
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödediği faizin yarısı kadarıyla borçlanabiliyor" dedi. Bu iddiayı yalanlayan Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor" cevabını verdi.
ABD-İRAN YİNE RESTLEŞTİ
ABD Başkanı Joe Biden, uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı. İran lideri Hamaney ise "Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak" diyerek Biden'e rest çekti.
ASTRAZENECA KORUMUYOR
COVİD-19, İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da mutasyona uğradı. Aşılar, yeni tip virüse karşı çaresiz kaldı. Oxford Üniversitesi ile AstraZeneca'nın ortak ürettiği aşının virüsün Afrika varyantına karşı daha az etkili olduğu açıklandı.
GİZEMLİ HASTALIK
Dünya, COVİD-19 salgınıyla mücadele ederken bir haber de Tanzanya'dan geldi. Ülkedeki gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi can verdi. Hastalarda baş dönmesi ve kan kusması şikayetleri görülüyor.