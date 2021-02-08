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    TBMM’de mesai yoğun | Yurttan ve dünyadan haberler

    , yarın yoğun bir mesaiye başlayacak. Genel Kurul'da askerlik mevzuatında yapılan 44 maddelik düzenleme görüşülecek. İşte haberin detayları ve 8 Şubat tarihli Takvim Gazetesi'nden derlediğimiz yurttan ve dünyadan haberler...

    TBMM’de mesai yoğun
    Türkiye Büyük Millet Meclisi, yarın yoğun bir mesaiye başlayacak. Genel Kurul'da askerlik mevzuatında yapılan 44 maddelik düzenleme görüşülecek. Meclis'te ayrıca hayvan hakları yasası hakkında hazırlanan kanun teklifi görüşülecek.

    KILIÇDAROĞLU'NA JET YALANLAMA
    CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'nin ödediği faizin yarısı kadarıyla borçlanabiliyor" dedi. Bu iddiayı yalanlayan , "Devletin hazinesini karalamak için kullandığı argümanların hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor" cevabını verdi.

    ABD-İRAN YİNE RESTLEŞTİ
    ABD Başkanı , uranyum zenginleştirme işlemini durdurana dek İran'a yaptırımları kaldırmayacaklarını açıkladı. İran lideri Hamaney ise "Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak" diyerek Biden'e rest çekti.

    ASTRAZENECA KORUMUYOR
    COVİD-19, , Güney ve 'da mutasyona uğradı. Aşılar, yeni tip virüse karşı çaresiz kaldı. ile AstraZeneca'nın ortak ürettiği aşının virüsün Afrika varyantına karşı daha az etkili olduğu açıklandı.

    GİZEMLİ HASTALIK
    Dünya, COVİD-19 salgınıyla mücadele ederken bir haber de 'dan geldi. Ülkedeki gizemli hastalık nedeniyle 15 kişi can verdi. Hastalarda baş dönmesi ve kan kusması şikayetleri görülüyor.
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    Haberler Güncel TBMM’de mesai yoğun | Yurttan ve dünyadan haberler