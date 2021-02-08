Tam 22 yıl sonra ortaya çıktı! Başkan Erdoğan’dan o isme mektup!

22 YILLIK

Ozan, "Bu mektubu yaşadığı dönemde çok dile getirmemesi aslında bu mektubun bir güç aracı olarak algılanmaması ve yazılmış o dönemin şartlarında tamamen saf ve temiz duygularla, halis bir niyetle yazılmış olması bir nebi vatansever bir kardeşini teselli etme maksadıyla yazılmış. Günümüzde de buna gölge düşürecek bir paylaşım düşünmemesi aslında bu zamana kadar gizli kalmasını sağlayan önemli bir husus olmuş, diyebilirim. Mektupla beraber biz babamın yazdığı mektubun çıkarımını yapabiliyoruz. Bu mektuba ulaşma vesilemiz babamın vefatı sonrasında eşyalarını toplamamız kapsamında gerçekleşti. Yaklaşık 22 yıllık bir mektuptan bahsediyoruz. Dediğim gibi, yaşadığı dönemde bu bir güç aracı olarak algılanmasın veya o dönemin saf ve temiz duygularla yazılmış teselli mektubunun yanlış yönlere çekilmemesi amacıyla gizli kaldığını söylemek mümkün. Biz de gördüğümüzde gerçekten şaşırdık çünkü cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, kendi el yazısıyla yazmış bu mektubu hala da üzerinde yazmış olduğu kaleme ait izlere rastlamaktayız" şeklinde konuştu.