Ümraniye'de bir sünger fabrikasının 4. katında yangın çıktı. Fabrikadaki süngerlerin alev aldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Yangın Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Fabrikadan dışarıya dumanları yayıldığı gözlendi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.