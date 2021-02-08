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    • 08.02.2021 15:41
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    'da fabrika ı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

    Son dakika haberine göre Ümraniye'de bulunan Dudullu Organize Sanayi bölgesindeki bir fabrikada çıktı. Ev eşyaları üretimi yapılan fabrikadaki yangına müdahale için çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi.

    İstanbul'da fabrika yangını! Ekipler bölgeye sevk edildi

    Ümraniye'de bir sünger fabrikasının 4. katında çıktı. Fabrikadaki süngerlerin alev aldığı yangına itfaiyenin müdahalesi sürüyor. Yangın Ümraniye Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir sünger fabrikasında saat 15.00 sıralarında çıktı. Fabrikanın 4. katında bulunan süngerlerin alev almasıyla fabrikanın içerisi alev ve dumanlara teslim oldu. Fabrikadan dışarıya dumanları yayıldığı gözlendi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

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    Haberler Güncel İstanbul'da fabrika yangını! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi