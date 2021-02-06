6-7 Şubat Fırınlar kaçta açılıyor? Hafta sonu fırınlar açık mı? Fırınlar 24 saat açık mı?

Fırınlar kaçta açılıyor? 6-7 Şubat hafta sonu fırınlar açık mı? Fırınların çalışma saatleri hafta sonları en çok merak edilen konuların başında geliyor. Fırınlardan alışveriş yapacak kişiler yasak süresince fırınların kaçta açıldığını merak ediyor. Peki fırınlar açık mı? İşte yanıtı...
FIRINLAR KAÇTA AÇILIYOR?
Genelgede yer alan bilgilere göre; Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.)
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı Sokağa Çıkma Kısıtlamaları Genelgesinde şu ayrıntılar yer aldı;
Cumartesi ve Pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) ekmek ve unlumamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.