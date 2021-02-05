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    Ünlü rapçi 'ten sıra dışı bir aksesuar

    dünyaca ünlü rap şarkıcısı , sıra dışı bir aksesuarla hayranlarının karşısına çıktı. 26 yaşındaki rapçi, alnına tam 24 milyon dolarlık (yaklaşık 172 milyon TL) pembe elması yapıştırdı. Ünlü şarkıcı, son dört yılını tek parça olan pembe elmasın parasını ödeyerek geçirdiğini söyledi.

    Delilik!

    dünyaca ünlü rap şarkıcısı , sıra dışı bir aksesuarla hayranlarının karşısına çıktı. 26 yaşındaki rapçi, alnına tam 24 milyon dolarlık (yaklaşık 172 milyon TL) pembe elması yapıştırdı. Ünlü şarkıcı, son dört yılını tek parça olan pembe elmasın parasını ödeyerek geçirdiğini söyledi.

    Elmasın 10 ila 11 karat arasında olduğunu ve en sevdiği mücevher tasarımcısı 'in elinden çıktığını belirtti. Lil Uzi Vert, "gatti'm bile bu mücevherin parasını ödeyemiyor. Onu çok seviyorum" dedi.

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    Haberler Güncel Ünlü rapçi Lil Uzi Vert'ten sıra dışı bir aksesuar