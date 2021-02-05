2021 öğretmen atama takvimi açıklandı mı? 2021 MEB sözleşmeli öğretmen atama ne zaman başlayacak sorusu gündem oldu. Öğretmenler atama takvimi hakkında bilgi almak istiyor ve 2021 yılı atamalarının hangi tarihlerde gerçekleştirileceğini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı bünyesine her yıl sözleşmeli veya kadrolu binlerce öğretmen ataması yapılıyor. Bu yıl da kaç bin öğretmen atanacağına ilişkin ilk ipucu gelmişti.
ÖĞRETMEN ATAMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un öğretmen ataması ile ilgili kritik açıklamalarda bulundu. Takvimin henüz belirlenmediğine değinen Ziya Selçuk, "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" dedi. Öğretmen ataması kontenjanlarını ihtiyaçlara göre şekillendirileceğine ifade eden Ziya Seçuk, "Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşüyoruz" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ayrıca, "Bizim ihtiyaçlarımızın ne kadar olduğuyla toplam kadro ihtiyacı belirleniyor. Daha sonra toplam kadronun ne şekilde dağıtılacağı görüşülüyor. Tabii bunun için bütçenin netleşmesi lazım. Şimdiye kadar Milli Eğitim Bakanlığı en yüksek kadroyu aldı. Yine öyle olacağı umudundayım. Bütçe ile ilgili bazı netleşmeler ortaya çıktığında bunu hangi branşta ne kadar atama olacağı ile ilgili görüşeceğiz. Önce toplam ne kadar atama olacağını sonra brans dağılımını açıklayacağız. Eğer bugün bu net olsa patlaşırdık" ifadelerini kullandı.
MEB KAÇ BİN ÖĞRETMEN ALACAK?
Öğretmen atama branş dağılımı 2021 nasıl olacak? Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro bilgilerine göre 140 binden fazla öğretmen gereksinimi bulunuyor. En çok öğretmen gereksinimi bulunan dal ise özel eğitim dalı. 2021 senesinde en az 40 bin öğretmen ataması tasarlanıyor.
ÖĞRETMEN ATAMA BRANŞ DAĞILIMI 2021
BRANŞLAR TAHMİNİ KONTENJANLAR
Sınıf Öğretmenliği 3880
İngilizce 1985
Din Kült. ve Ahl.Bil. 1836
Özel Eğitim 1802
İlköğretim Mat Öğr. 1757
Okul Öncesi Öğrt 1609
Türkçe 1325
PDR 1205
Fen Bilimleri 1191
Beden Eğitimi 890
Sosyal Bilgiler 765
Matematik 635
Türk Dili ve Edebiyatı 596
İ.H.L. Meslek Dersleri 591
Görsel Sanatlar 575
Bilişim Teknolojileri 571
Müzik 501
Arapça 500
Fizik 305
Kimya 301
Tarih 242
Almanca 212
Coğrafya 189
Felsefe 182
Biyoloji 109