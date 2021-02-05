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    • 06.02.2021 00:03
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    Devletin helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerinin bilgilerini sızdıran 4 kişi tutuklandı

    ndaki helikopter, gemi ve silah sistemleri gibi kritik projelerin bilgilerini sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 3’ü asker, 1’i sivil 4 şüpheli tutuklandı.

    Devletin gizli bilgilerini sızdıran 4 kişi paket!

    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2 emekli albay, bir muvazzaf astsubay ile sivil bir şüpheli, sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.

    Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüpheliler, tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler, buradaki sorgularının ardından cezaevine götürüldü.

    GİZLİ KALMASI GEREKEN BİLGİLERİ TEMİN EDEREK AÇIKLADIKLAR
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun yürüttüğü soruşturma kapsamında, 4 kişi hakkında "devletin güvenliği ya da iç veya dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri temin ederek açıkladıkları" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

    BİLGİLERİ SİVİL ŞÜPHELİYE VERMİŞLER
    Şüphelilerin, ndaki kritik projelerin bilgilerini soruşturmanın sivil şüphelisine verdiği tespit edilmişti.

    27 Ocak'ta haklarında gözaltı kararı çıkarılan şüpheliler, Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

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