Öğretmenlerin yüzde 60'ı, üniversitelerdeki akademik kadroların ve yargı mensuplarının yarıya yakını kamudaki toplam istihdamın yüzde 40'ı kadınlardan oluşuyor. Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geçti. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısı yarı yarıya azaldı.

Bugün AK Parti Kadın Kolları 5 milyon 300 bini aşan siyasi sayısıyla diğer siyasi partilerin üye sayısının toplamına yakın bir güce sahiptir. Kadınlarımızın çoğunluğunun desteğini yanımızda tutmayı sürdürürsek AK Parti'nin yükselişinin önüne hiçbir şey geçemez. Kadınların sırtını döndüğü hiçbir yapının iflah olma şansı kalmaz. AK Parti Genel Başkanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak attığınız her adımda yanınızda oldum, olmayı sürdüreceğim. Yaratılış gereği hayatın yarısında erkek, yarısında kadın vardır. Kadınların kendi haklarına ve başarılarına sahip çıkmasını istiyorum.

LEZBİYENLERİN SÖYLEDİKLERİNİ TAKMAYIN

15 Temmuz gecesi darbecilere dünyayı dar eden kadınlarımıza haklarını teslim etmezsek bu zafer de eksik kalır. Büyük başarılar milletle birlikte yürünen yolların sonunda gerçekleşir. Bu partide kimse cinsiyetinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmaz, kalamaz. Bu partide kimse sahip olduğu kültürel çeşitlilik nedeniyle ayrımcılığa maruz kalamaz. İki kırmızı çizgimiz vardır. Birincisi rabiamızdır. İkincisi ailemizdir. Bu yüzden her fırsatta aile kurumunun önemine işaret ediyoruz. Batı dünyası aile kurumunu yıktığı için temellerinden sarsılıyor. Ailenin değersiz hale getirilmesini alkol ve uyuşturucu bağımlılığına kadar pek çok sorun takip ediyor. Lezbiyenlerin falan söylediklerine takılmayın. Biz analarımıza bakalım.