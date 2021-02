"TERÖRE KARIŞMIŞ OLANLARIN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYACAĞIZ"

Dün 2020'nin nüfus verileri açıklandı. Ülkemiz nüfusu 84 milyona merdiven dayamakla beraber yaş ortalamamız yükseliyor. Her çocuk kendi kısmeti ile hayata gözlerini açar. Hükümet olarak hep söylüyorum en az 3 çocuk. Rabbimiz nikahlanınız, çoğalınız diye buyuruyor. Hükümet olarak kadınlara, çocuklara, engellilere yönelik hizmetlerimizle milletimizin her bir ferdimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz. Son dönemde İstanbul'daki hadiselerde örneklerini gördüğümüz şekilde milletiyle bağı kopmuş bir kesimi de görüyoruz. Şiddeti hak arama vasıtası olarak gören kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız, yakalarından tutup yargının karşısına çıkaracağız. Teröre bulaşmamış her evladımızı sahiplenmek parti ve hükümet olarak görevimizdir.