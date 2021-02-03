YKS HES kodu alma ekranı: YKS HES kodu nasıl alınır 2021?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Haziran ayında gerçekleşecek ve başvurular yarın itibariyle başlıyor. Koronavirüs salgınından dolayı sınavlara HES kodu ile girilebiliyor, dolayısıyla milyonlarca aday arama motorları üzerinden YKS HES kodu nasıl alınır 2021? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. YKS HES kodu alma ekranına haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.
ÖSYM BAŞKANI PROF. DR. HALIS AYGÜN'DEN AÇIKLAMA GELDI!
Aygün, adayların başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri mobil uygulamasından da yapabileceklerini hatırlattı.
YKS başvurularında diğer sınav başvurularında olduğu gibi HES kodu bilgisi istendiğini hatırlatan Aygün, "Adaylarımızın hangi başvuru platformunu tercih ederlerse etsinler HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor." uyarısında bulundu.
ÖSYM Başkanı Aygün, "Sınava ilişkin ayrıntılı bilgileri 2021-YKS kılavuzunda vereceğiz. Adaylarımızın ÖSYM'nin sitesinden erişebilecekleri kılavuzu dikkatle incelemeleri gerektiğini hatırlatmak isteriz." dedi.
YKS HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu 3 yoldan 3 yöntem ile alınabilir. İster uygulama üzerinden ister kısa mesajla ister e-Devlet üzerinden alabilirsiniz.
1. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: Hayat Eve Sığar Uygulaması üzerinden ''HES KODU İŞLEMLERİ'' bölümüne giriniz. ''HES KODU OLUŞTUR'' butonuna tıklayınız. ''KOD KULLANIM SÜRESİ'' seçiniz ve kodunuz oluşturuldu.
2. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla T.C kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazınız ve 2023'e SMS olarak atınız. ÖRNEK: HES 123456789 3265 21 yazılıp 2023'e gönderilir.
3. YÖNTEMLE HES KODU ALMA: HES kodunu e-Devlet sistemi üzeriden https://turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz. *Aday İşlemleri Sistemi (AİS) PROFİLİM - Hes Kodu Bilgilerim menüsünden "Hes Kodu" bilgilerinizi sisteme kaydederek sınav başvurusu yapabilirsiniz.