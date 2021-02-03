YKS HES kodu alma ekranı: YKS HES kodu nasıl alınır 2021?

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

Öğrencilerin ilgiyle beklediği YKS başvuru işlemi ÖSYM'nin gerçekleştirdiği duyuru ile resmen başladı. Üniversite sınavı olarak da nitelendirilen TYT AYT ve YDT oturumlarından oluşan 2020 YKS başvurusu, 3 Mart tarihine kadar alınmaya devam edilecek. YKS başvurusu yapan öğrenciler, her oturum için 70 TL ücret yatıracak. AYT ve TYT oturumlarına girecek olan öğrencilerin yatıracağı toplam tutar 140 TL olacak.

YKS 2020 başvurusu, 6 Şubat-3 Mart tarih aralığında tamamlanacak. Başvurular, ilk kez müracaat edecekler için okullar üzerinden, daha önce başvuru yapmış olan kişiler için ise ÖSYM AİS ekranından yapılabilecek.