Bursluluk sınavı başvurusu, bu yıl da pek çok öğrenci tarafından gerçekleştiriliyor. İOKBS 2021 başvuru formu araştırmaları yapılmaya devam ediyor. E Okul bursluluk başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar PYBS İOKBS başvurusu nasıl yapılır? Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır.
İOKBS BAŞVURU FORMU
Bursluluk sınavı için gelir belgesi, ek 1 formu önem taşıyor. Bu belgelerin eksik olması halinde bursluluk sınavı 2020 için başvuru tamamlanmış sayılmayacak. E Okul üzerinden tamamlanacak olan bursluluk sınavı için başvuru esnasında doğru bilgi vermek ise çok büyük önem teşkil ediyor. Yanlış bilgi veren öğrencilerin bilgilerinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde burs bağlansa dahi geri iade talep edilebilecek.
BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR!
5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,
6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,
7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,
8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,
9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,
10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,
11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.