Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 03.02.2021 13:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 03.02.2021 13:46
    ABONE OL

    MEB-E Okul 2021 sınavı başvuru kılavuzu! 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar PYBS başvurusu nasıl yapılır?

    tarafından gerçekleştirilen eski adıyla PYBS yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sınavı'nın () başvuruları MEB tarafından yapılan açıklamasıyla duyuruldu. Bu anlamda başvuru kılavuzuna yer verildi. Başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr veya https://e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılabilecektir. b. Sınav başvuruları 08-26 Şubat 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Peki 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar PYBS İOKBS başvurusu nasıl yapılır?

    takvim.com.tr
    MEB 2021 bursluluk sınavı son dakika başvuru kılavuzu!

    Bursluluk sınavı başvurusu, bu yıl da pek çok öğrenci tarafından gerçekleştiriliyor. İOKBS 2021 başvuru formu araştırmaları yapılmaya devam ediyor. E Okul bursluluk başvurusu nasıl yapılır? sorusunun yanıtı da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar PYBS İOKBS başvurusu nasıl yapılır? Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır.


    İOKBS BAŞVURU FORMU

    Bursluluk sınavı için gelir belgesi, ek 1 formu önem taşıyor. Bu belgelerin eksik olması halinde bursluluk sınavı 2020 için başvuru tamamlanmış sayılmayacak. E Okul üzerinden tamamlanacak olan bursluluk sınavı için başvuru esnasında doğru bilgi vermek ise çok büyük önem teşkil ediyor. Yanlış bilgi veren öğrencilerin bilgilerinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde burs bağlansa dahi geri iade talep edilebilecek.

    BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    BURSLULUK SINAVI TABAN PUANLARI BOŞ KONTENJANLAR!

    5. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 450.184, öğretmen çocuğu 311,902, korunmaya muhtaç 143,967, bulunduğu yerde okul yok 439,906 puan,

    6. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 419,755, öğretmen çocuğu 172,85, korunmaya muhtaç çocuk 118,702, bulunduğu yerde okul yok 415,313 puan,

    7. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 409,379, öğretmen çocuğu 163,983, korunmaya muhtaç çocuk 129,6433, bulunduğu yerde okul yok 410,205 puan,

    8. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı ise 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576 ve bulunduğu yerde okul yok 344,631 puan,

    9. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 394,447, öğretmen çocuğu 152,052, korunmaya muhtaç çocuk 129,576, bulunduğu yerde okul yok 344,631,

    10. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 388,864, öğretmen çocuğu 187,762, korunmaya muhtaç çocuk 138,222 ve bulunduğu yerde okul yok 338,206 puan,

    11. Sınıf: diğer çocuk kontenjanı 405,668, öğretmen çocuğu 205,417, korunmaya muhtaç çocuk 148,879 ve bulunduğu yerde okul yok 352,656 puandır.

        BAŞVURUNUN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR NELERDİR?

        Öğrencinin;

        a. Elektronik ortamdaki bilgilerinde eksiklik, hata veya çelişki varsa,

        b. Okul müdürlüğü, elektronik ortamda başvurusunu onaylamamışsa,

        c. Başvurusu için gerekli bilgi ve belgeler eksiksiz olarak okul müdürlüğüne teslim edilmemişse,

        ç. Yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı olmayan okullarda öğrenim gördüğü hâlde, denkliği usulüne uygun düzenlenmemişse başvurusu geçersiz sayılır.

        PYBS SINAVI NEDİR?

        Devlet parasız yatılılık bursu ilköğretim ve lise öğrencilerine verilen bir burs çeşididir. Süresi 18 yaşına kadar olup, 5. Sınıftan 11. Sınıf dahil olmak üzere bu sınıf aralığındaki kişiler bursu alabilmektedir. Bursu alabilmenin temel şartı yıllık kişi başına düşen gelirin belirtilen miktarın altında olmasıdır. Yani durumu iyi olan kişilere burs verilmemektedir. Ancak öğretmen ve gazi çocukları için bu durum geçerli değildir. Devlet parasız yatılılık bursu sınıflara göre yapılışı farklılık gösteren bir burstur. Ancak bu bursu kazanabilmenin tek yolu belirtilen sınavdan yüksek bir puan almaktır. Devlet parasız yatılılık bursu 6,7 ve 8 sınıflara SBS sınavından aldıkları puanların yüksekliğine göre verilmektedir. Ancak 5. Ve 9,10,11'nci sınıflara giden öğrenciler, sadece bu bursa özel yapılan sınava girmek zorundadır.

        Devlet parasız yatılılık bursu sınavı yılda bir kez sınıflara göre yapılmaktadır. Sorular genel değil, o yılın soruları olup, öğrencilerin bilgileri taze iken sınav yapılır. Sınavın kazanılması kolaydır. Çünkü devlet parasız yatılılık bursuna çok ciddi rakamlarda kişiye verilmektedir. Ancak sınavlar düşündürücü ve yoruma dayalıdır. Sınavda ne kadar başarılı olunursa, DPY bursunu almakta o kadar kolaydır. DPY bursunun sonuçları ise sınavdan 1 – 2 ay sonra açıklanır ve kazanıp, kazanamadığınızda buralarda belli olur. Kazanan kişiler gerekli bilgileri okulları aracılığıyla gönderir ve bursunu almaya başlar. Kazanamayan kişiler ise seneye eğer ki şartları uyuyorsa tekrar girebilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Haberler Güncel MEB-E Okul 2021 bursluluk sınavı son dakika başvuru kılavuzu! 5-6-7-8-9-10 ve 11. sınıflar PYBS İOKBS başvurusu nasıl yapılır?