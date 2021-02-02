Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan okulların eğitime başlayacağı tarihle ilgili çeşitli bilgileri vatandaşlarla paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları duyurdu. Bakan Selçuk sürece ilişkin merak edilenleri de açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte konu hakkında son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli." dedi.