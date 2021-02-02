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    • 02.02.2021 10:39
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    Son dakika: ? 8. ve ? Bakan Ziya Selçuk açıklaması...

    Son dakika haberi... sorusu hakkındaki araştırmalar dün akşamdan itibaren artışa geçti. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak." ifadelerini kullanmıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bugün konu hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 8. ve ? İşte merak edilenler...

    8. ve 12. sınıflar ne zaman okula gidecek?

    Dün gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan okulların eğitime başlayacağı tarihle ilgili çeşitli bilgileri vatandaşlarla paylaştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları duyurdu. Bakan Selçuk sürece ilişkin merak edilenleri de açıkladı. Peki, okullar ne zaman açılıyor? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? İşte konu hakkında son dakika gelişmeleri takvim.com.tr'de...

    OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

    Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler. 1 Mart tarihinde okullarımız, sınav döneminde olan 8. ve 12. sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleri ile birebir çalışmaları çok önemli." dedi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı açıklamasında beyan ettiği yüz yüze eğitme geçiş süreciyle ilgili Bakan Selçuk canlı yayında detayları kamuoyuna bildirdi.

    Yüz yüze eğitimin yol haritasını açıklayan Bakan Selçuk, "Türkiye'nin salgın tedbirleri açısından eğitim alanındaki uygulamalarıyla veriye dayalı olarak ülkeler arasında örnek gösterildiğini söylemek isterim. 10 bin ders videosu ve 10 milyonlarca saatlik canlı dersle olağanüstü bir performans sergiledik" dedi.

        Selçuk, "Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz. Köylerimizde salgının hiç olmadığı görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarını tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarını da tam zamanlı açma kararını verdik" dedi.

        Bakan Selçuk, "1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyiyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde, haftanın 2 günü devam edecekler. Özel gereksinimli öğrenciler için de özel eğitim okullarımız ve sınıflarımız eğitim vermeye başlayacak" diye konuştu.

        Selçuk, "1 Mart tarihinde okullarımız sınav döneminde olan 8'inci ve 12'inci sınıf öğrencilerimiz için de kapılarını açacak. Onların verimli bir şekilde sınavlara hazırlık yapmaları ve öğretmenleriyle bire bir çalışmaları çok önemli. Bu nedenle öğrencilerimiz eğitimlerine 1 Mart'ta tam zamanlı olarak başlayacak ve Bilim Kurulu'nun öngördüğü şartlar çerçevesinde sınıflarda yerlerini alacaklar" dedi.

            BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI

            Başkan Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

            Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

            "Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz."
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            Haberler Güncel Son dakika: Okullar ne zaman açılıyor? 8. ve 12. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Bakan Ziya Selçuk açıklaması...