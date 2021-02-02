İzmir hava durumu 5 günlük! İzmir yağmur yağışı devam edecek mi?

İzmir hava durumu İzmir'de yaşayan vatandaşların sorguladığı konuların başında geliyor. İzmir yağmurunun devam edip etmeyeceği sorgulanıyor. İzmir'de etkili olan sağanak yağış 1 kişinin ölümüne neden olmuştu. Körfezin iki yakasını bağlayan Altınyol'un Turan mevkisinde, Karşıyaka'dan Konak yönüne ulaşım, su baskını nedeniyle sağlanamadı.
İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 2 Şubat Salı günü devam edecek sağanak yağışın Çarşamba günü de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışların Perşembe günü sona ereceği tahmin ediliyor.
İZMİR'DE SON DURUM NEDİR?
İzmir'in Menderes ilçesinde sel sularına kapılan araçtaki bir kişinin cesedine ulaşıldı, kaybolan kayınpederine ulaşma çalışmaları sürüyor.
Kentte, dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetlenen sağanağın yol açtığı zarar büyüyor.
Menderes'e gitmekte olan otomobil, Yeniköy Balaban Deresi yakınlarında sel sularına kapıldı. Araçtaki Kaan Soydan'ın cenazesi 2 kilometre aşağıda bulundu. Aynı araçtaki kayınpederi Hıdır Öztürk'ü (65) arama çalışmaları devam ediyor.
Menderes ilçesine bağlı Yeniköy Akçaköy, Dereköy, Küner, Develi ve Altıntepe mahallerinde dere taşması sebebiyle bazı evler tahliye edildi.
- Sel suları toprağı sanayi sitesine sürükledi
Balçova ilçesinde ise yağmur suları, yamaçtaki toprakları sanayi sitesine kadar sürükledi. Selin sürüklediği toprak, bir sitedeki iş yerlerine kadar ulaştı, yollar kapandı. Sitedeki bazı araçlar da çamura saplandı.
Ayrıca kuvvetli yağış, Çetin Emeç Mahallesi Yahya Deresi'nde taşkına yol açtı.
Balçova Belediyesi dere taşması ve dağdan gelen yağmur suları nedeniyle iki mahallede sorun yaşandığını, 50 civarında ev ve iş yeri ile 40 araçta hasar meydana geldiğini duyurdu.