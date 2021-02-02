İZBAN çalışıyor mu? İzmir İZBAN seferleri iptal mi?

İZBAN NEDİR?

İZBAN Tepeköy İzmir Sefer Saatleri : İZBAN, Aliağa Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biridir.

Her gün on binlerce ziyaretçisi olan hızlı ulaşım aracının istasyon sayısı, önce Hilal'in açılmasıyla birlikte 32'ye, hemen ardından Torbalı hattının açılmasıyla 38'e yükselmiştir. Daha sonra açılan hatlarla birlikte 41 olan istasyon sayısıyla İZBAN, İzmir2in toplu taşımacılık yönününden büyük yükünü alan raylı sistemidir. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle işletilen hat 136 kilometre uzunluğundadır.