Bu kapsamda kısıtlama uygulanan saatlerin esnetilmesi kararının alınabileceği belirtiliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın vaka sayısı ve illerdeki durumla ilgili kapsamlı bir sunum yapacağı toplantıda merakla beklenen lokanta, kafe ve restoranların durumu da görüşülecek.

Bu kapsamda Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda söz konusu mekanların açılmasına dönük son değerlendirme yapılacak.

Yerli aşı çalışmalarında gelinen son durumun da kapsamlı şekilde değerlendirileceği kabinede şubat ayı içinde açıklanması beklenen reform çalışmaları ve AB ile sürdürülen temaslarla ilgili de son değerlendirmeler yapılacak.