Bu ilk tweetin hemen ardından FETÖ'cü hesapların da bu algı operasyonuna destek verdiği teknik olarak tespit edildi. "AKçiçek yağı PTT'de" etiketiyle yürütülen operasyonun altında da aynı odaklar çıktı. FETÖ ve CHP'nin ortaklaşa yürüttüğü tespit edilen sanal operasyonda HDP/PKK izinin tespit edilmesi de uzun sürmedi. Daha önce terör destekçisi paylaşımlarda bulunan hesapların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyonun bir parçası haline dönüştüğü gözlendi.