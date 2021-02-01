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    Başkan Erdoğan’a yönelik sosyal medya saldırılarının arkasından , ve çıktı!

    Başkan Erdoğan’a günlerdir üzerinden yapılan saldırının arkasından , , ve çıktı. Oyunu gören Türk halkı algı operasyonuna geçit vermedi. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı , Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Twitter'da yürütülen eş zamanlı çirkin kampanyanın arkasında siyasi bir operasyon olduğunun altını çizerek, yurtdışı ve yurtiçi kaynaklı bazı merkezlerden eş zamanlı olarak Twitter'da sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik dezenformasyon çalışması yürütüldüğünü belirtti.

    Sabah

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik son iki gündür sosyal medya uygulaması Twitter üzerinden yapılan saldırıların arkasından FETÖ ile birlikte CHP, HDP/PKK bağlantılı hesaplar çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Dairesi yaptığı ilk incelemede Cumhurbaşkanı'na karşı açılan ilk etiketin yurtdışı kaynaklı FETÖ bağlantılı hesaplar olduğunu tespit ederken, ikinci etiketi açan grubun ise CHP İstanbul İl Başkanlığı olduğunu belirledi.



    KİRLİ İŞBİRLİĞİ
    Türkiye'de temsilcilik açmayı kabul etmeyen iki şirketten biri olan Twitter bir kez daha operasyonların merkezi haline dönüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan iftira ve hakaretler içeren ilk saldır FETÖ bağlantılı hesaplardan gerçekleştirildi. FETÖ bağlantılı ilk saldırının hemen ardından gerçekleşen ikinci sanal operasyonun arkasından ise CHP çıktı. Sosyal medya teknik uzmanlarının tespitlerine göre ilk tweet CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan atıldı.

    Bu ilk tweetin hemen ardından FETÖ'cü hesapların da bu algı operasyonuna destek verdiği teknik olarak tespit edildi. "AKçiçek yağı PTT'de" etiketiyle yürütülen operasyonun altında da aynı odaklar çıktı. FETÖ ve CHP'nin ortaklaşa yürüttüğü tespit edilen sanal operasyonda HDP/PKK izinin tespit edilmesi de uzun sürmedi. Daha önce terör destekçisi paylaşımlarda bulunan hesapların da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyonun bir parçası haline dönüştüğü gözlendi.



        'MÜSAADE ETMEYECEĞİZ'
        Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik Twitter'da yürütülen eş zamanlı çirkin kampanyanın arkasında siyasi bir operasyon olduğunun altını çizerek, yurtdışı ve yurtiçi kaynaklı bazı merkezlerden eş zamanlı olarak Twitter'da sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik dezenformasyon çalışması yürütüldüğünü belirtti. Sayan, "Gerekli adli ve idari soruşturmalar başlatılarak sorumlular hakkında ilgili yasal süreçler başlatılacaktır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan hiç kimsenin sanal terörizme ve itibar suikastine uğramasına asla müsaade etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik yürütülmeye çalışılan kirli algı operasyonunun arkasındaki failler de ortaya çıkarılacaktır" dedi.
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