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    • 31.01.2021 15:20
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    Son dakika haberi: Bakanı'ndan flaş paylaşımı

    Bakanı , sosyal medya hesabından uzaktan eğitim ' Destek Araçları' ile ilgili son dakika açıklamalarda bulundu. ndan yapılan açıklamaya göre, 'de ilk Kovid-19 vakası görüldükten hemen sonra Milli Eğitim Bakanlığı ve iş birliği ile oluşturulan İlkokul/Anaokulu, ve TRT Lise kanalları SD ve HD olarak 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladı.

    Bakan Selçuk'tan flaş EBA paylaşımı

    Bakan Selçuk paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

    Destek Araçları ile "Yanındayız." dediğimiz her bir çocuğumuz için yollardayız.
    Bazı mesafeler, hedefler terimlerle ifade edilemiyor. Hedefimiz, her bir çocuğumuza dokunabilmek.

    Destek Noktalarımızla dileyen her öğrencimizin yanıbaşındayız.

    EBA TV REKORA İMZA ATTI

    ndan yapılan açıklamaya göre, 'de ilk Kovid-19 vakası görüldükten hemen sonra Bakanlığı ve iş birliği ile oluşturulan İlkokul/Anaokulu, ve TRT Lise kanalları SD ve HD olarak 23 Mart 2020 tarihinde yayın hayatına başladı.

    Uzaktan eğitim sürecinin başladığı günden 29 Ocak 2021'e kadar 112 farklı branştan alanında uzman yaklaşık 1000 gönüllü öğretmen ile kameraman, kurgucu, yönetmenden oluşan yüzlerce teknik personel kanallarına ders videoları çekmek için görev aldı.

    Bu süreçte ve 'da Milli Eğitim Bakanlığı ve TRT'ye ait 13 stüdyo kuruldu. Mesleki ve Teknik Eğitim derslerinin çekimleri için de Türkiye'nin farklı illerinde stüdyolar hazırlandı. Tüm bu stüdyolarda uzaktan eğitimin başladığı ilk günden 29 Ocak 2021 tarihine kadar çekilen ders videosu sayısı 10 bine ulaştı.

    Üç kanalda bugüne kadar toplamda 11 bin 128 saat yayın yapıldı ve yayınlar devam ediyor.

    Ders videolarının yanı sıra " için Öğretmenler Odası", "Veliler İçin Bizden", "Öğrenciler için Özel Eğitim" içerikleri, deneyler ve akıllı teneffüs gibi 932 ders dışı etkinlik videosu da çekilerek yayınlandı.

    "KORONAVİRÜS SALGINI, EĞİTİM GÜNDEMİNİN ORTASINA BİR GÖKTAŞI GİBİ DÜŞTÜ"

    Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Selçuk, koronavirüs salgının, eğitim gündeminin ortasına bir göktaşı gibi düştüğünü vurgulayarak, "Gördük ki zamanın ruhuna ayak uydurmadan bundan sonrasını götüremeyeceğiz. Bu öngörülemeyen süreçte öğretmenlerimizle birlikte olağanüstü şeyler yaptık. Her şeyden önce şartlara en kısa sürede uyum sağlayarak Televizyonu yoluyla uzaktan eğitime geçtik. Çocuklarımızın eğitimden kopmamalarını sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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    Haberler Güncel Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanı'ndan flaş EBA paylaşımı