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    • 31.01.2021 16:35
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    ? ? Sorularının yanıtı gündemde sıkça araştırılanlar arasında yer alıyor. Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'ı, engellemek isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan gündemden düşmeyen isimler arasında yer alıyor. Peki son durum nedir, Kadir Şeker tahliye edildi mi? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Kadir Şeker son dakika tahliye mi oldu? Kadir Şeker olayı nedir?

    Kadir Şeker son dakika tahliye mi oldu? Kadir Şeker olayı nedir? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıkça sorgulanan bilgilerden biri oldu. Gizli bir tanığın çıktığı bilgisi Kadir Şeker dosyasının nasıl bir şekle dönüşeceğini merak ettirdi. Özgür Duran'ın annesi Mübeyyen Güner Dalkılıç'ın açıklamaları kan dondurdu. İşte Kadir Şeker olayında son gelişmeler...

    KADİR ŞEKER TAHLİYE Mİ OLDU?

    Olay, 5 Şubat akşamı, Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Özgür Duran'ın sevgilisi Ayşe Dırla'yı dövdüğü gerekçesiyle olaya müdahale etmek isteyen Kadir Şeker, çıkan arbedede Duran'ı bıçaklayarak öldürdü. Tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Şeker, 'kasten adam öldürme' suçundan yargılandığı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada önce ömür boyu hapse çarptırıldı. Suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza; önce 15 yıla, Kadir Şeker'in duruşmadaki iyi hali de göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirildi.

    Konya Bölge Adliye Mahkemesi, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği kararı bozdu. Yargılamanın yeniden yapılması için dosyayı geri gönderdi. Bölge Adliye Mahkemesi, davaya katılma talepleri bulunan Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun davaya katılmalarını istedi. Bölge Adliye Mahkemesi ayrıca, Özgür Duran'ın ailesinin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına Kadir Şeker'in 'kiralık katil' olduğunu öne sürerek suç duyurusunda bulunmalarını da araştırılmasını istedi.

        "BİLDİĞİ HER ŞEYİ ANLATACAĞINI SÖYLEDİ"

        Bu başvurunun hemen ardından ortaya çıkan sürpriz tanık, iddiaya göre, Özgür Duran'ın ailesinin avukatı Metehan Uluman aracılığıyla anne Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştı. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen tanık, Kadir Şeker'in uyuşturucu kullanan bir kişi olduğunu ve uyuşturucu tacirleri tarafından Özgür Duran'ı öldürtmek için kullanıldığını öne sürdü.

        'TANIĞIN ANLATTIKLARI KANIMI DONDURDU'

        Tanığın anlattıklarını dinleyince şok yaşadığını belirten Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğlu Özgür Duran'ın Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Sürpriz tanığın anlattıkları üzerinden savcılığa yeni bir dilekçe sunmaya hazırlanan Mübeyyen Güner Dalkılıç, "Ben zaten planlı bir cinayet olduğundan şüpheleniyordum. Tasarlayarak öldürüldüğünü başından beri düşünüyordum. Savcıya Ayşe Dırla'nın öldürdüğünü söyledim. 10 ay boyunca hep bu şüpheyle yaşadım. Tanığın anlattıkları kanımı dondurdu. Kadir masum değildir" dedi.

        'UYUŞTURUCU SATIŞINA KARŞI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜLER'

        Erkek tanığın elinde, anlattıklarına dair deliller ve belgeler olduğunu da söylediğini belirten Dalkılıç, "Tanık bir gün önceden Özgür'ün öldürüleceğinden haberi olduğunu, ancak yapmamaları gerektiğini söylediğini anlattı. Tanık, Özgür Duran'ın uyuşturucu sattırmadığını ve satışa karşı çıktığı için öldürüldüğünü söyledi. Ayşe Dırla'nın uyuşturucudan kazandığı parayı Özgür'ün yediğini düşündüler. Ama Özgür bu duruma karşıydı. O yüzden çocuğumu yok ettiler" diye konuştu. Mübeyyen Güner Dalkılıç, Özgür Duran'ın cep telefonu kaydının incelenmesini ve olay günü arayanların tek tek sorgulanmasını istedi.
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