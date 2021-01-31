Kadir Şeker son dakika tahliye mi oldu? Kadir Şeker olayı nedir?

"BİLDİĞİ HER ŞEYİ ANLATACAĞINI SÖYLEDİ"

Bu başvurunun hemen ardından ortaya çıkan sürpriz tanık, iddiaya göre, Özgür Duran'ın ailesinin avukatı Metehan Uluman aracılığıyla anne Mübeyyen Güner Dalkılıç'a ulaştı. Bildiği her şeyi anlatacağını söyleyen tanık, Kadir Şeker'in uyuşturucu kullanan bir kişi olduğunu ve uyuşturucu tacirleri tarafından Özgür Duran'ı öldürtmek için kullanıldığını öne sürdü.

'TANIĞIN ANLATTIKLARI KANIMI DONDURDU'

Tanığın anlattıklarını dinleyince şok yaşadığını belirten Mübeyyen Güner Dalkılıç, oğlu Özgür Duran'ın Kurşunlu Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret ederek dua etti. Sürpriz tanığın anlattıkları üzerinden savcılığa yeni bir dilekçe sunmaya hazırlanan Mübeyyen Güner Dalkılıç, "Ben zaten planlı bir cinayet olduğundan şüpheleniyordum. Tasarlayarak öldürüldüğünü başından beri düşünüyordum. Savcıya Ayşe Dırla'nın öldürdüğünü söyledim. 10 ay boyunca hep bu şüpheyle yaşadım. Tanığın anlattıkları kanımı dondurdu. Kadir masum değildir" dedi.

'UYUŞTURUCU SATIŞINA KARŞI OLDUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜLER'

Erkek tanığın elinde, anlattıklarına dair deliller ve belgeler olduğunu da söylediğini belirten Dalkılıç, "Tanık bir gün önceden Özgür'ün öldürüleceğinden haberi olduğunu, ancak yapmamaları gerektiğini söylediğini anlattı. Tanık, Özgür Duran'ın uyuşturucu sattırmadığını ve satışa karşı çıktığı için öldürüldüğünü söyledi. Ayşe Dırla'nın uyuşturucudan kazandığı parayı Özgür'ün yediğini düşündüler. Ama Özgür bu duruma karşıydı. O yüzden çocuğumu yok ettiler" diye konuştu. Mübeyyen Güner Dalkılıç, Özgür Duran'ın cep telefonu kaydının incelenmesini ve olay günü arayanların tek tek sorgulanmasını istedi.