HAVA DURUMU | Meteoroloji o 5 ili uyardı! Öğle saatlerine dikkat!

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin batısının yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın gece saatlerinden itibaren güneyli yönlerden kuvvetli ve fırtına( 50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

EDİRNE 11°C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 9°C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

KIRKLARELİ 7°C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KOCAELİ 12°C, 21°C

Parçalı bulutlu