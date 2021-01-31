Akan trafikte drift yaptı TikTok'ta paylaştı! Ünlü futbol menajerine gözaltı!





'EHLİYETİNE EL KONULDU, ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ'

Olayla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili yürütülen çalışmalar neticesinde araç sürücüsü Mustafa Erdem Karagöl isimi şahıs gözaltına alınmış, yapılan incelemede görüntülerin 2018 yılına ait olduğu tespit edilmiştir. Trafik güvenliğini tehlikeye sokmaktan hakkında adli işlem başlatılan sürücünün ehliyetine el konulmuş ve 8 bin 353 TL idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca araç trafikten men edilmiştir" denildi.