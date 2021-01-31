81 ilde 40 bin 690 personelle düğmeye basıldı! 2 bin 475 şahıs yakalandı

Uygulama sonucunda yakalananlar arasında;

-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 502 şahıs,

-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 276 şahıs,

-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 109 şahıs,

-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 56 şahıs,

-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere; 957'si hükümlü 1.518'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam *2.475* şahıs adli mercilere sevk edildi.