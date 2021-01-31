81 ilde 40 bin 690 personelle düğmeye basıldı! 2 bin 475 şahıs yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılan operasyon sonucu çeşitli suçlardan aranan 2 bin 475 kişinin yakalanarak adli mercilere sevk edildiğini açıkladı.
İşte Bakanlıktan yapılan açıklama
İçişleri Bakanlığınca ülke genelinde eş zamanlı 40 bin 690 personelin katılımıyla "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" gerçekleştirildi.
Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 2.475 şahıs yakalanarak, adli mercilere sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğü birimlerince ülke genelinde eş zamanlı olarak "Aranan Şahıslar ve Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" yapıldı.
Toplam 11.536 ekip, 40.690 personel görev aldığı uygulamalarda 3.457 ikamette adli birimlerle işbirliği yapılarak arama yapıldı.
Uygulama sonucunda yakalananlar arasında;
-2 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 502 şahıs,
-5 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 276 şahıs,
-10 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 109 şahıs,
-20 yıla kadar hapis cezası ile aranmakta olan 56 şahıs,
-20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 14 şahıs olmak üzere; 957'si hükümlü 1.518'i yakalama emri ile aranmakta olan, toplam *2.475* şahıs adli mercilere sevk edildi.