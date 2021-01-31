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    • 31.01.2021 10:44
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    15 Temmuz günü Başkan Erdoğan'a suikaste gidenlere yardım etmişlerdi! 2 darbeci yakalandı

    Son dakika haberi... 15 Temmuz darbe girişiminde 'Cumhurbaşkanına suikast' eylemine katılanlara hava üssünden mühimmat temin edenlere yönelik operasyon başlatıldı. Düzenlenen operasyonda, personellerine mühimmat temin edilmesinde görev aldığı belirlenen 1'i f 2 asker tutuklandı.

    AA

    'nün 'da gerçekleştirdiği darbe teşebbüsünde Cumhurbaşkanı 'a yönelik suikast girişimi için 'e giden personellerine mühimmat temin edilmesinde görev aldığı belirlenen 1'i f 2 asker tutuklandı.

    nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimine katılan ve yapılan yargılamaları neticesinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alan Özel Kuvvetler ve MAK personellerine, prosedürlere aykırı şekilde mühimmat teslim edilmesine katıldığı öne sürülen biri muvazzaf, biri emekli, biri de eski olmak üzere 3 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

    Şüphelilerin, Özel Kuvvetler ve MAK personellerine, kendilerinin kullanma yetkisinde bulunmayan ve askeri operasyonlarda çelik kapı ve güçlendirilmiş beton zeminleri/duvarları etkisiz hale getirme etkisi bulunan EOD mühimmatlarının ve çeşitli çaplarda yüklü miktarda (yaklaşık 55 bin) merminin olağan ve olağanüstü hallerde uygulanması gereken prosedürlere aykırı şekilde teslim edilmesi konularında görev aldığı iddia edildi.

    'nun (TCK) 309. maddesinde düzenlenen "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçuna yardım etmek" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından gözaltına alınan muvazzaf astsubay M.G, emekli albay E.U.K. ve eski üsteğmen F.S.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    Muvazzaf astsubay M.G. ve emekli albay E.U.K. "l düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan tutuklandı, ihraç üsteğmen F.S.Y'nin ise "ev hapsi" uygulanarak adli kontrol altına alınmasına karar verildi.

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    Haberler Güncel 15 Temmuz günü Başkan Erdoğan'a suikaste gidenlere yardım etmişlerdi! 2 darbeci yakalandı