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    Youtuber ilçeyi gezdi. ‘Fahri lu’ unvanı aldı

    'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan, " çocuğuyum" sözleriyle gündem olan Youtuber 'ya 'Fahri Zeytinburnulu' unvanı verildi. Yoshi, dün, Zeytinburnu Belediye Başkanı 'un daveti üzerine ilçeyi gezdi. Davetin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

    Bizim Yoshi

    İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan, " çocuğuyum" sözleriyle gündem olan Youtuber 'ya 'Fahri Zeytinburnulu' unvanı verildi. Yoshi, dün, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un daveti üzerine ilçeyi gezdi. Davetin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

    Başkan Arısoy da Yoshi'yi ilçeye sevgisinden dolayı 'fahri Zeytinburnulu' ilan ettiğini belirterek, "Bundan sonra Zeytinburnulu hemşehrimizsin. Senin de katkılarıyla burada daha fazla Japon turist görmek istiyoruz" dedi.

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    Haberler Güncel Japon Youtuber Yoshi Enomoto ilçeyi gezdi. ‘Fahri Zeytinburnulu’ unvanı aldı