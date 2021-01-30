İstanbul'u ve Türk kültürünü tanıtan videolar yayınlayan, "Zeytinburnu çocuğuyum" sözleriyle gündem olan Japon Youtuber Yoshi Enomoto'ya 'Fahri Zeytinburnulu' unvanı verildi. Yoshi, dün, Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'un daveti üzerine ilçeyi gezdi. Davetin kendisini çok mutlu ettiğini belirterek, ilgililere teşekkür etti.

Başkan Arısoy da Yoshi'yi ilçeye sevgisinden dolayı 'fahri Zeytinburnulu' ilan ettiğini belirterek, "Bundan sonra Zeytinburnulu hemşehrimizsin. Senin de katkılarıyla burada daha fazla Japon turist görmek istiyoruz" dedi.