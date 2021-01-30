Afyon'da 2 çocuk babası Rıza Karıncalı (62), geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Karıncalı, yaşamını yitirdi. Kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı (31) da dün kurtarılamadı.
KOCAMAN CİNAYET
İstanbul Şişli'de günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında kavga çıktı. Azeri uyruklu zanlı, Rasim Kocaman'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
BÜYÜK DRAM
Diyarbakır'da Mehmet Büyük, barışma vaadiyle gittiği evde Süryan Büyük'ü silahla öldürdü. Kadının şiddet gördüğü için bir süre önce çocuklarıyla sığınmaevine, 1 ay sonra da babaevine gittiği ortaya çıktı.