GÖZYAŞLARI MÜRSEL OLDU

Çanakkale'de yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil, bulundu. Ancak araç içerisinde sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun olmadığı görüldü. Annesi Sale Meracıoğlu'nun umutlu bekleyişi sürerken sözleri yürek yaktı: O kadar sevilen bir çocuk ki, su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor, vermiyor, vermiyor.