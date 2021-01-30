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    ’da baba ve kızı birer gün arayla kanserden hayatını kaybetti

    'da 2 çocuk babası Rıza Karıncalı (62), geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Karıncalı, yaşamını yitirdi. Kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı (31) da dün kurtarılamadı.

    Kanser bile ayıramadı

    Afyon'da 2 çocuk babası Rıza Karıncalı (62), geçen çarşamba günü evinde fenalaştı. Bir süredir kanser tedavisi gördüğü belirtilen Karıncalı, yaşamını yitirdi. Kendisi gibi kanser tedavisi gören kızı Nursel Karıncalı (31) da dün kurtarılamadı.

    KOCAMAN CİNAYET
    İstanbul Şişli'de günlük kiralık evde kalan üç arkadaş arasında kavga çıktı. Azeri uyruklu zanlı, Rasim Kocaman'a (44) silah ile ateş ederek kalbinden vurdu. Saldırgan hızla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekibi Kocaman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

    BÜYÜK DRAM
    Diyarbakır'da Mehmet Büyük, barışma vaadiyle gittiği evde Süryan Büyük'ü silahla öldürdü. Kadının şiddet gördüğü için bir süre önce çocuklarıyla sığınmaevine, 1 ay sonra da babaevine gittiği ortaya çıktı.

        ZİŞAN İÇİN YENİDEN
        Konya'da Zişan Can (10), ailesiyle geçirdiği kaza sonrası yoğun bakımdaki 8 yıllık yaşam mücadelesini 14 Ocak'ta kaybetti. Kızın ölümüne yol açan sürücünün bulunması için soruşturma yeniden başlatıldı. Acılı babası Murat Ali Can, "Kaza hakkında ifade verdik. Umarım en kısa sürede bulunur ve gereken ceza verilir" dedi.

        KORSANLARDAN KURTULDULAR
        Nijerya         açıklarında Gine Körfezi'nde korsanlar tarafından kaçırılan gemideki 3 Türk, saldırganların elinden kurtuldu. Türkiye'nin Gabon Büyükelçisi Nilüfer Kaygısız, gemiciler Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül, Bahadır Yeşilalan'ı Gabon'dan Türkiye'ye uğurladı.

        ÇOCUKLARI YETİM KALDI
        Sakarya'da 45 yaşındaki Ali Atmaca, nikah konvoyunda çıkan kavgada iki akrabasıyla birlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Talihsiz adam, dün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Atmaca'nın eşinin hamile olduğu ve 2.5 yaşında iki çocuğunun olduğu öğrenildi. Polis, katilleri arıyor.

            SUDE'DEN ACI HABER
            Elazığ'da             1 ay önce trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Sude Sesveren (12), hastaneye kaldırıldı. Talihsiz kız, kurtarılamadı.

            DÖVÜLDÜĞÜMLE KALDIM
            Konya'da             açık öğretim lisesi öğrencisi Mustafa Ayıntablıyım (18), ustası Fatih Saka tarafından triger kayışıyla dövüldü. Zanlı, "iyi hal' indirimiyle 2 yıl 1 ay hapse çarptırıldı. Talihsiz genç ise verilen cezanın az olduğunu belirtti: Ben dayak yediğimle kaldım.

            GÖZYAŞLARI MÜRSEL OLDU
            Çanakkale'de yanındaki toprak yolda suya kapılıp kaybolan otomobil, bulundu. Ancak araç içerisinde sürücü Mürsel Meracıoğlu'nun olmadığı görüldü. Annesi Sale Meracıoğlu'nun umutlu bekleyişi sürerken sözleri yürek yaktı: O kadar sevilen bir çocuk ki, su onu o kadar çok sevmiş ki vermiyor, vermiyor, vermiyor.

                NEREDESİN KÜBRA
                Afyonkarahisar'da annesi ile birlikte yaşayan Kübra Çelik (26), taksiye binerek evden ayrıldı. Bir daha da kendisine ulaşılamadı. Kadının sevgilisinden ayrıldığı için bunalımda olduğu öğrenildi.

                DOĞRU DEĞİL
                Konya'da                 5 kişi, köpek dövüştürüp görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Vicdansızlara, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan 26 bin 55 TL ceza uygulandı. 4'üne de maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için 13 bin 876 TL ceza kesildi.

                65 MİLYONLUK OPERASYON
                Ekvator'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen muz yüklü gemiyi arayan Gümrük Muhafaza ekipleri, piyasa değeri 65 milyon lira olan 88 kilo kokain ele geçirdi. Van'da da elma kurularının arasına gizlenmiş 28 kilo 700 gram eroin bulundu.

                    OTEL ÇARK ETTI
                    Uludağ'da kaldığı otelin ücretini ödemediği iddiasıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Buket Güler, 3 günlük konaklama için seyahat şirketine ödediği dekontları hesabından paylaştı. Paylaşımları gören otel yönetimi çark etti. İlk paylaşımının aksine ödemeyi aldığını itiraf eden otel yönetimi, "Aldık ama bağışlayacağız" açıklaması yaptı.

                    TARİHE TALAN
                    İstanbul Karaköy'deki tarihi Saliha Sultan Çeşmesi hırsızlardan kurtarılamıyor. Yapıdaki 10 musluk defalarca çalındı. Sonunda musluklara kör tıpa takıldı ve sadece bir musluk açık bırakıldı. En son hırsızlar, çeşmenin el işçiliği bronz şebekelerinin bağlantı parçalarını ve bir pencerenin önündeki bronz parçayı çalmıştı. Yerine aynı özellikte el işçiliği ile yapılan bronz parça takıldı. MUSTAFA KAYA

                    HAVALAR ISINIYOR KAR GİDİYOR
                    Türkiye'yİ bir süredir etkisi altına alan kar yağışları gidiyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, kar yağışlarının hafta sonundan itibaren doğu bölgelerinden de ayrılacağını belirterek, "Batıda yağmur geçişleri olacak. Havalar ısınıyor. En azından 10-12 gün kar görünmüyor" dedi.

                        BOYU UZUN ÖMRÜ KISA
                        Dünyanın                         en uzun köpeği Danua Freddy 8 yaşında öldü. Freddy 2016'da 1 metreyi biraz aşan boyu ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girmeye hak kazanmıştı. Freddy arka ayakları üzerine kalktığında 2.2 metreyi buluyordu. Claire Stoneman, Freddy'nin ölümünü ilan ettikten sonra, kalplerinde devasa bir Danua büyüklüğünde boşluk oluştuğunu söyledi.

                        2 TALİHLİYE VE 120'ŞER BİN
                        10 bilen 2 kişi, 120 bin 288'er lira kazandı. 9 bilenler 3 bin 990'ar lira, 8 bilenler 260'ar lira, 7 bilenler 50'şer lira, 6 bilenler 8'er lira, hiçbir numarayı bilemeyenler ise 7'şer lira alacak.

                        MİLLİ PİYANGO'DA KAZANAN NUMARALAR
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                        Haberler Güncel Afyon’da baba ve kızı birer gün arayla kanserden hayatını kaybetti