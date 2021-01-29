Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı neden istifa etti?

Rasim Arı kimdir? Rasim Arı neden istifa etti? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı görevinden istifa etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Rasim Arı, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin Gurban olduğum NevŞehir" sözleriyle video paylaştı.
RASİM ARI NEDEN İSTİFA ETTİ?
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı bugün Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek partisinden ve belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.
RASİM ARI KİMDİR?
1975'te Nevşehir'de doğan Rasim Arı ilk ve orta öğrenimini Nevşehir'de tamamladı. Pendik İmam Hatip Lisesi mezunu olan Rasim Arı, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde lisans eğitimini aldıktan sonra Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesinde yüksek lisans yaptı.
2001'de Maltepe Gençlik Kolları Teşkilat Başkanı olarak görev yapan Rasim Arı, 2002 yılında Maliye Bakanı Kemal Unakıtan'ın danışmanlığı görevine getirildi. Bürokrasi hayatını bakanlar Güldal Akşit ve Nimet Çubukçu'nun danışmanı olarak sürdürdü.
Rasim Arı, Melek Arı ile evli... Çiftin 2 çocukları var. Rasim Arı'nın eşi başkanlığı sürecinde sürekli yanında görünen bir isimdi.
2011'de Gençlik ve Spor Bakanlığı Bakanlık Müşavirliği görevine atanan Arı, 2015'te Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı görevini üstlendi. Arı, 9 Kasım'da Belediye Başkan aday adaylığı için görevinden istifa etti.