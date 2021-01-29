Rasim Arı kimdir? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı neden istifa etti?

Rasim Arı kimdir? Rasim Arı neden istifa etti? Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı görevinden istifa etti. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Belediye Başkanlığı görevinden istifa ettiğini duyurdu. Rasim Arı, sosyal medya hesabından "Hakkınızı helal edin Gurban olduğum NevŞehir" sözleriyle video paylaştı.

RASİM ARI NEDEN İSTİFA ETTİ?

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı bugün Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyerek partisinden ve belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.