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    • 29.01.2021 15:09
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    Lokanta kafeler ? Lokanta kafe restoranlar bu ay açılır mı?

    Lokanta kafeler sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Lokanta kafe restoranların açılış tarihi vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Pandemi döneminde gözler sosyal hayatın normale dönmesine çevrildi. Alınan önlemler kapsamında lokanta, kafe ve restoranlar kapatılmış ve paket servise geçmişti.

    takvim.com.tr
    Lokanta kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Lokanta kafe restoranlar bu ay açılır mı?

    Lokanta kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Pandemi döneminde lokanta kafe restoranlar kapatılmıştı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla sosyalleşme yolları azatıldı. Peki lokanta kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmişti.

    BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA!

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan, 'Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir' dedi.

    Erdoğan, 'Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var' ifadelerine yer verdi.

    BİLİM KURULU'NDAN "ERKEN" TAVSİYESİ

    CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.

    İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.

        15 MART VURGUSU

        Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.

        AŞILANMA SÜRECİ

        Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.

        'HENÜZ ERKEN'

        Toplantıda restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili durumda gündeme geldi. Bilim Kurulu üyeleri restoranların, kafelerin ve lokantaların açılmasıyla ilgili henüz erken tavsiyesinde bulundu.
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