Lokanta kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Lokanta kafe restoranlar bu ay açılır mı?

Lokanta kafeler restoranlar ne zaman açılacak? Pandemi döneminde lokanta kafe restoranlar kapatılmıştı. Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla sosyalleşme yolları azatıldı. Peki lokanta kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Başkan Erdoğan konuyla ilgili yeni bir açıklama gelmişti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili Erdoğan, 'Eğer bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir' dedi.
Erdoğan, 'Okullar ve restoranlarla ilgili bazı ekonomik gelişmeleri de göz önüne alarak adımlar atmaya gayret ettik. Lokantalarımızı falan şu anda gözetleme gibi bir düşüncemiz var' ifadelerine yer verdi.
BİLİM KURULU'NDAN "ERKEN" TAVSİYESİ
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.
İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.