İstanbul Boğazı, turkuaz rengine büründü. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "İstanbul'da bu daha çok bahar aylarında bilhassa mayıs ve haziran aylarında görülürdü bu durum. Ama işte böyle çok ender de olsa yılın belli dönemlerinde, çok kuvvetli poyraz olduğu zaman deniz su renginin değiştiğini görebiliyoruz" dedi.

Çevre Mühendisi Prof. Dr. Mustafa Öztürk ise, "Boğazdaki bu turkuaz olayları genelde yaz aylarında oluşurdu. Ama ilk defa kış ayında turkuaz olayı görüldü" ifadelerini kullandı.