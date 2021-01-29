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    • 29.01.2021 16:49
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    açıkladı! 'un ve ilçelerinde su kesintisi olacak

    'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, . Kısım Mahallesi, - Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, ilçesi, Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, ilçesi, 'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız." ifadesi kullanıldı.

    AA
    İstanbul'un o ilçelerinde su kesintisi olacak

    ve ilçelerinin bazı mahallerinde yarın ve pazar günü su kesintisi gerçekleştirilecek.

    'nin Twitter hesabından iki ilçenin bazı bölgelerinde yapılacak su kesintisiyle ilgili paylaşım yapıldı.

    Paylaşımda, . Kısım Mahallesi, - Yolu Caddesi'nde isale hattında zorunlu bağlantı çalışmaları yapılacağı belirtilerek, "30 Ocak 2021 Cumartesi günü 22.00 ile 31 Ocak 2021 Pazar 06.00 saatleri arasında, , Bahçeşehir 1. ve 2. kısım mahalleleri, , 'nde programlı su kesintisi uygulanacaktır. Sabır ve anlayışınız için teşekkür eder, bilgilerinize sunarız." ifadesi kullanıldı.

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    Haberler Güncel İSKİ açıkladı! İstanbul'un Esenyurt ve Başakşehir ilçelerinde su kesintisi olacak