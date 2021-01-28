Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlayacak mı? Bilim Kurulu'ndan okullar ne zaman açılacak sorusuna yanıt!

Okullar ne zaman açılacak sorusuna uzun süredir yanıt aranıyor. Bilim Kurulu'ndan ise okulların açılmasına yönelik önemli bir tavsiye kararı geldi. Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlayacak mı sorusunun cevabı merak ediliyordu. 2. dönemin başlangıç tarihi olan 15 Şubat tarihi uzun süredir işaret ediliyordu. Ancak Bilim Kurulu'ndan konuyla ilgili yeni bilgi verildi.
OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
CNN Türk muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın aktardığı bilgilere göre; Bilim Kurulu Toplantısı'ndan 15 Şubat tarihi için 'erken' tavsiyesi çıktı.
İkinci dönem yüz yüze eğitimin başlamasına erken diyen Bilim Kurulu'nun, öğretmenler aşılanmadan yüz yüze eğitime geçilmemesi yönünde hemfikir olduğu belirtildi. Vaka sayısının da yüz yüze eğitime başlanması için yüksek olduğu belirtildi. Bilim Kurulu'nda şubat ayında değil ama mart ayında yüz yüze eğitime geçilmesi tekrar görüşülebilir tavsiyesi çıktı.
15 MART VURGUSU
Toplantıda özellikle; öğretmenlerin aşılanması ve toplumdaki aşılanma sayısının artması ve vakalarda azalma kaydedilmesi şartıyla 15 Mart'ta yüz yüze eğitime geçişin mümkün olabileceği vurgulandı.
AŞILANMA SÜRECİ
Aşılanma sırası hizmet sektörüne geldiğinde önce polisler ve öğretmenler koronavirüs aşısı olacak. Bu aşılanma sürecinden sonra okulların tekrar açılması hakkında net bir tavsiye kararı alınabilecek.