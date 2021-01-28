Kayseri Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sybiha ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, Ukrayna ile turizm ilişkilerinin geliştirilmesi, sanayi ve ticaret gibi alanlarda çok yönlü işbirliği sağlanması konuları görüşüldü.

KAYSERİ'NİN ÖNEMİNE VURGU YAPTI