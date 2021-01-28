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    • 28.01.2021 10:17
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    , , ? Sorusunun yanıtı binlerce kişi tarafından merak edilen ve araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Büyükşehir Belediyesi 15 Ocak itibariyle toplu taşımaya akbil ve HES kodu eşleştirmesini yapmayanların alınmayacağını duyurmuştu. Büyük ilgi ve yoğunluk gören işlemi ile ilgili bilgileri haberimizde derledik. Otobüs kartına HES kodu yüklemesi yapmayanlar bu bilgiler ile işlemini tamamlayabilir

    takvim.com.tr
    Otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir, eklenir, girilir?

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri de Hayat Eve Sığar (HES) kodu ve pek çok alanda zorunlu olarak isteniyor. Yeni bir uygulama ile akbil ve HES kodu eşleştirmesinin yapılması gerektiği duyuruldu ve 15 Ocak itibariyle bu işlemi yapmayanlar toplu taşımaya binemiyor. Peki Otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir, eklenir, girilir? Otobüs kartına HES kodu yükleme nasıl yapılır? İşte binlerce kişinin merak ettiği konuya dair tüm bilgiler…

    OTOBÜS KARTINA HES KODU NASIL YÜKLENİR?

    15 Ocak itibariyle HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkart'lar toplu ulaşıma kullanamıyor. İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.

    Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.

    Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.

        Sağlık Bakanlığı'nın aldığı tedbirler kapsamında İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeye göre, tanılı ya da temaslı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullandığı tespit edilen kişilerin bilgileri ilgili makamlarla paylaşılmaktadır. Covid-19 tanılı hastaların, taşıyıcıların veya bu kişilerle temasta olanların toplu ulaşım kullanımı geçici olarak engellenecektir.

        Genelge ile Covid-19 tanılı ya da temaslı kişilerin toplu ulaşım araçlarını kullanmaması amaçlanıyor.

        İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı

        Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak. Anonim İstanbulkart'ları kişiselleştirilecek.

        İstanbulkart-HES kodu eşleştirmesi için 15 Ocak son tarih olarak belirlendi. Bu tarihe kadar eşleştirmesi yapılmayan İstanbulkartlar toplu ulaşımda kullanılamayacak.

        34,3 MİLYON İSTANBULKART BULUNUYOR

        İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

        HAYAT EVE SIĞAR (HES) KODU NEDİR?

        HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur.
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