Koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan önlemlerden biri de Hayat Eve Sığar (HES) kodu ve pek çok alanda zorunlu olarak isteniyor. Yeni bir uygulama ile akbil ve HES kodu eşleştirmesinin yapılması gerektiği duyuruldu ve 15 Ocak itibariyle bu işlemi yapmayanlar toplu taşımaya binemiyor. Peki Otobüs kartına HES kodu nasıl yüklenir, eklenir, girilir? Otobüs kartına HES kodu yükleme nasıl yapılır? İşte binlerce kişinin merak ettiği konuya dair tüm bilgiler…
OTOBÜS KARTINA HES KODU NASIL YÜKLENİR?
15 Ocak itibariyle HES kodu eşleştirilmesi yapılmayan İstanbulkart'lar toplu ulaşıma kullanamıyor. İstanbulkart HES Kodu eşleştirmesi için için öncelikle kişinin HES Kodu'na sahip olması gerekecek. Hes Kodu'nu almak için Sağlık Bakanlığı'nın https://hayatevesigar.saglik.gov.tr/hes.html adresini ziyaret etmek yeterli olacak.
Hayat Eve Sığar uygulaması ya da SMS üzerinden aldığın HES Kodunu, kişisel bilgiler ve telefon numarası https://kisisellestirme.istanbulkart.istanbul sitesindeki gerekli alanlara doldurarak tanımlanabilecek.
Eğer İstanbulkart Mobil kullanıcısı iseniz uygulamaya ilk girişte gerekli yönlendirmelerle birkaç adımda tanımlamanı yapabilirsiniz.