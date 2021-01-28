Videoda, öğrenciler Bakan Selçuk'a, "Okulların açılmasını istiyorum. Daha arkadaşlarımla tanışamadım bile.", "Keşke okullar açılsa. 23 Nisan'da gelip Ankara'ya sizin koltuğunuza oturacaktım.", "Okulların açılmasını istiyorum, arkadaşlarımı çok özledim.", "Bizim okullar ne zaman açılacak?", "Okullarımızı çok özledik, açabilir misiniz?", "Ziya öğretmenim, şu koronayı bir bitirin artık, arkadaşlarımı, öğretmenlerimi çok özledim." sözleriyle okullarda yüz yüze eğitime olan özlemlerini ifade etti.