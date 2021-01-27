Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından, "Bilim Kurulumuzda aşı programını ve öncelikli grupların durumunu değerlendirdik. Mutasyonun salgının seyrine etkisi ve salgının ülkemizdeki seyri gündemimizdeydi. Alınan tedbirlerle vaka sayısında yüzde 80'e varan bir düşüş sağlandı." dedi.

Açıklamalarına devam eden Koca, "Bilim Kurulumuzun önerisiyle yarından itibaren 75 yaş üzeri büyüklerimiz randevu alarak aşı olabilecekler. Büyüklerimizi daha iyi koruyabilecegiz. Salgının tüm dünyaya bir kişiden yayıldığını aklımızdan çıkarmamalıyız. Salgın süresince zorlu bir mücadele verdik ve tüm milletimiz çok yoruldu. Bu emeklerin karşılığını almaya çok yaklaştığımız ortadadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca'nın yazılı açıklaması şöyle;