Lezzeti damaklarda kalan ve büyükten küçüğe herkesin severek yediği Elbasan tava nasıl yapılır? Akşama ne yemek yapacağını düşünenler bu tarifi deneyebilir. Pratik ve lezzetli elbasan tava tarifi haberimizde yer alıyor. Böylece hem zamanınızı çok almayan hem besleyicilik değeri yüksek olan hem de lezzetli bir tarif denemiş olursunuz. İşte Elbasan tava tarifi…
ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?
Malzemeler
Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et
2 adet orta boy soğan
2 adet yeşil biber
3-4 diş sarımsak
1/2 (yarım) çay kaşığı kekik
1 yemek kaşığı tereyağı
Tuz
Karabiber
Sıcak su
Sosu için:1 su bardağı un
2 yumurta sarısı
1 su bardağı süzme yoğurt
1 su bardağı et suyu
Tuz
Üzeri için:
Kırmızı toz biber