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    • 27.01.2021 17:56
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    Gündemde vatandaşlar ? Sorusunun yanıtını merak ederek sıklıkla araştırıyor. Özellikle gündüz kuşağını yakından takip eden izleyiciler yemek programlarında yapılan lezzetli ilgiyle izliyor ve tariflerini araştırarak yapmak istiyor. ni haberimizde sizler için derledik. Siz de pişirerek sevdiklerinize afiyetle sunabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Elbasan tava nasıl yapılır?

    Lezzeti damaklarda kalan ve büyükten küçüğe herkesin severek yediği Elbasan tava nasıl yapılır? Akşama ne yemek yapacağını düşünenler bu tarifi deneyebilir. Pratik ve lezzetli elbasan tava tarifi haberimizde yer alıyor. Böylece hem zamanınızı çok almayan hem besleyicilik değeri yüksek olan hem de lezzetli bir tarif denemiş olursunuz. İşte Elbasan tava tarifi…

    ELBASAN TAVA NASIL YAPILIR?

    Malzemeler
    Yarım kg iri doğranmış kuşbaşı et
    2 adet orta boy soğan
    2 adet yeşil biber
    3-4 diş sarımsak
    1/2 (yarım) çay kaşığı kekik
    1 yemek kaşığı tereyağı
    Tuz
    Karabiber
    Sıcak su

    Sosu için:1 su bardağı un
    2 yumurta sarısı
    1 su bardağı süzme yoğurt
    1 su bardağı et suyu
    Tuz

    Üzeri için:

    Kırmızı toz biber

        Yapılışı
        Tencerede eritilen tereyağına kuşbaşı etler koyularak 4-5 dk çevrilir.
        Ardından kabuğu soyulup biraz iri doğranmış soğanlar ve yemeklik doğranmış biberler koyulur.
        Hafif kavrulduktan sonra kekik ve küçük doğranmış sarımsaklar eklenir.
        5 dk sonra üzerini geçecek kadar sıcak su eklenir.
        Kapağı kapatılarak pişmeye bırakılır. Pişmesine yakın tuz ve karabiber eklenir, karıştırılır.
        Etler piştikten sonra, etin suyundan 1 su bardağı ayrılır ve soğuması beklenir.
        Geniş bir kasede un, yumurta, tuz ve yoğurt iyice çırpılır.
        Soğumuş olan et suyu da eklenerek çırpmaya devam edilir. Pürüzsüz bir kıvamı olmalı.
        Ardından etler fırın kabına alınır. Üzerine hazırlanan sos dökülür.
        En üste biraz kırmızı toz biber serpilerek 180 derece fırında kızarana kadar pişirilir. Ben toz biber serpmedim. Tercihe kalmış.
        Sıcak olarak servis yapılır.
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