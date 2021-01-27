Lezzeti damaklarda kalan ve büyükten küçüğe herkesin severek yediği Elbasan tava nasıl yapılır? Akşama ne yemek yapacağını düşünenler bu tarifi deneyebilir. Pratik ve lezzetli elbasan tava tarifi haberimizde yer alıyor. Böylece hem zamanınızı çok almayan hem besleyicilik değeri yüksek olan hem de lezzetli bir tarif denemiş olursunuz. İşte Elbasan tava tarifi…