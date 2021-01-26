Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'da patlama olduğu yönünde ihbarlar geldiğini ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirterek, "İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.