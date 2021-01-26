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    • 26.01.2021 18:27
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    Son dakika: 'nın ilçesinde patlama sesi! Nedeni

    Gelen son dakika haberine göre, 'nın ilçesinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine ekipler olay yerine yönlendirildi. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından () kaynaklandığı belirtildi.

    DHA
    Sakarya'da patlama sesinin nedeni belli oldu

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama sesi duyuldu. İlçenin tamamından duyulan patlamanın nedenini belirlmemek için ekipler, araştırma başlattı.
    Hendek'te saat 16.30 sıralarında patlama sesi duyuldu. Şiddetli patlama, ilçenin tamamında duyuldu. Patlama sesinin ardından Jandarma, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, bölgeye sevk edildi. Patlamanın nedeni araştırılıyor.

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    SESİN NEDENİ SONİK PATLAMA

    Sakarya'nın Hendek ilçesinde duyulan patlama, Düzce ve Eşkişehir'de de hissedildi. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Patlama sesinin, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:

    "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir."

    VALİDEN AÇIKLAMA

    Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentin birçok bölgesinden duyulan yüksek sese ilişkin, il genelinde yapılan taramada, herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığının ilgili birimlerce tespit edildiğini bildirdi.

        Vali Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'da patlama olduğu yönünde ihbarlar geldiğini ve paylaşımlar yapıldığının görüldüğünü belirterek, "İlimiz genelinde yapılan taramada herhangi bir patlama veya olumsuzluk olmadığı ilgili birimlerimizce tespit edilmiştir." ifadesini kullandı.
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