ÖSYM sınav takvimini açıkladı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 tarihleri de belli oldu. Bu gelişme üzerine binlerce kişi hangi tarihte sınava gireceğini, başvuruların ne zaman ve nasıl yapacağını merak etmeye başladı. KPSS başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde derledik. KPSS sınav çaşitlerini ve başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz.
KPSS 2021 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!
2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 1 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.
KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.