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    • 26.01.2021 17:06
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    Heyecanla ve merakla beklenen . Kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer hedefleyen binlerce kişi ? Sorusunun yanıtını gündemde sıkça araştırıyor. ÖSYM, Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 tarihlerini duyurunca gündemde hemen binlerce kişi tarafından araştırma konusu oldu. Peki 2021 KPSS başvuruları nereden ve nasıl yapılıyor? Ücret ne kadar belirlendi? İşte merak edilen tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    KPSS 2021 tarihleri belli oldu!

    ÖSYM sınav takvimini açıkladı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 tarihleri de belli oldu. Bu gelişme üzerine binlerce kişi hangi tarihte sınava gireceğini, başvuruların ne zaman ve nasıl yapacağını merak etmeye başladı. KPSS başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde derledik. KPSS sınav çaşitlerini ve başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz.

    KPSS 2021 BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Kültür- Eğitim Bilimleri) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 1 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 1. Gün başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 7 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

    KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (ALAN BİLGİSİ) 2. GÜN başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 8 Ağustos 2021 günü sınav uygulanacak, 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

        KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran 2021 tarihleri arasında alınacak. 15 Ağustos günü sınav uygulanacak. 16 Eylül 2021 tarihinde ise sonuçlar açıklanacak.

        KPSS ORTAÖĞRETİM - ÖNLİSANS - DHBT BAŞVURULARI NE ZAMAN?

        KPSS ortaöğretim, Önlisans, DHBT başvurularının tarihi henüz belirlenmedi. Konuya ilişkin ÖSYM'den duyuru geldiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

        KPSS ÜCRETİ NE KADAR?

        KPSS 2021 ücreti ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yılın ücretleri şu şekildeydi:

        KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL

        KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL

        ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

        KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

        Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların ,sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.
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        Haberler Güncel KPSS 2021 tarihleri belli oldu! KPSS başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak?