ÖSYM sınav takvimini açıkladı ve Kamu Personeli Seçme Sınavı 2021 tarihleri de belli oldu. Bu gelişme üzerine binlerce kişi hangi tarihte sınava gireceğini, başvuruların ne zaman ve nasıl yapacağını merak etmeye başladı. KPSS başvuruları nasıl ve ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde derledik. KPSS sınav çaşitlerini ve başvuru tarihlerini inceleyebilirsiniz.