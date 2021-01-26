Eskişehir Sakarya son dakika patlama sesi iddiası! Eskişehir Sakarya patlama sesi sebebi nedir?

ESKİŞEHİR PATLAMA SESİ SEBEBİ NEDİR?

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Henüz sesin kaynağı ile ilgili net bir bilgi bulunmasa da, geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'de yaşanan benzer bir patlama sesinin kaynağının ses hızını aşan jet uçakları olduğu açıklanmıştı.

SAKARYA'DAN DA DUYULDU

Sakarya'nın Hendek ilçesinde su fabrikasının olduğu bölgeden gelen patlama sesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.