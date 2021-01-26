Eskişehir Sakarya son dakika patlama sesi iddiası! Eskişehir Sakarya patlama sesi sebebi nedir?

Eskişehir patlama sesi sebebi nedir? Eskişehir Sakarya son dakika patlama sesi gündeme oturdu. Eskişehir'de yaşayan vatandaşlar sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda bir patlama sesi duyduklarını iddia ediyor. Konuyla ilgili açıklamalar da yakından takip ediliyor.
ESKİŞEHİR PATLAMA SESİ SEBEBİ NEDİR?
Konuyla ilgili resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bir açıklama yapıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
Henüz sesin kaynağı ile ilgili net bir bilgi bulunmasa da, geçtiğimiz yıllarda Eskişehir'de yaşanan benzer bir patlama sesinin kaynağının ses hızını aşan jet uçakları olduğu açıklanmıştı.
SAKARYA'DAN DA DUYULDU
Sakarya'nın Hendek ilçesinde su fabrikasının olduğu bölgeden gelen patlama sesi üzerine ekipler harekete geçti. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
SONİK PATLAMA NEDİR?
Sonik patlama, bir nesne havada ses hızından daha hızlı hareket ettiğinde oluşan şok dalgalarıyla ilişkilendirilen sestir. Sonik patlamalar, insan kulağına bir patlama ya da gök gürlemesi gibi gelen, muazzam miktarlarda ses enerjisi üretir. Ateşlenen bir merminin patlama sesi veya bir kamçının sesi küçük sonik patlamalar olarak sayılabilir.
Büyük süpersonik uçaklardan kaynaklanan sonik patlamalar özellikle gürültülü ve ürkütücü olabilir, insanları uyandırabilir ve bazı yapılarda küçük hasara neden olabilir. Bu yüzden bu tür uçakların karaların üstünde uçmasına yasak getirildi. Tamamen önlenememekle birlikte, araştırmalar, aracın dikkatle şekillendirilmesiyle, sonik patlamalara bağlı rahatsızlığın kara üzerindeki süpersonik uçuşun pratik bir seçenek haline gelebileceği noktaya kadar azaltılabileceğini göstermektedir.[kaynak belirtilmeli] Bir sonik patlama sadece bir nesne ses hızını geçtiği anda oluşmaz; ve süpersonik nesnenin etrafındaki her yönden de duyulmaz. Aslında,patlama süpersonik hızlarda hareket ederken ortaya çıkan sürekli bir etkidir. Ancak yalnızca nesnenin arkasında geometrik bir koni şeklinde bir bölgeyle kesişen bir noktada konumlandırılmış gözlemcileri etkiler. Nesne hareket ettikçe, bu konik bölge de onun arkasında hareket eder ve koni gözlemcinin üzerinden geçtiğinde, kısa bir süre patlamayı deneyimleyeceklerdir.