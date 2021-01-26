2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı.

2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.