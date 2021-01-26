Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücretine yapılan zam belli oldu. Görevini bedelli olarak yapmak isteyen asker adaylarının bu yıl ödeyeceği ücret yüzde 13,50 zamlanmış oldu. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik kaç gün?
2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?
Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı.
2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.
Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.
BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;
Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.
Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.