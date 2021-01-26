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    • 26.01.2021 12:00
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    2021 ne kadar oldu? nasıl yapılır? Bedelli askerlik kaç gün yapılıyor?

    2021 ne kadar oldu? Bu yıl yapacaklar için başvuru ücreti açıklandı. Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen vatandaşlar da sorusuna cevap arıyor. Yapılan açıklamada bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldığı belirtildi. Bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

    takvim.com.tr
    Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

    Bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? 2021 bedelli askerlik ücretine yapılan zam belli oldu. Görevini bedelli olarak yapmak isteyen asker adaylarının bu yıl ödeyeceği ücret yüzde 13,50 zamlanmış oldu. Peki bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? 2021 bedelli askerlik ücreti ne kadar? Bedelli askerlik kaç gün?

    2021 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

    Bedelli askerlik ücretine kur zammı yapıldı.

    2021 yılının ilk yarısı için bedelli askerlik ücreti 37 bin liradan 39 bin 788 liraya yükseltildi. Böylece bedelli ücreti bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.

    Bu arada AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya imzasıyla Meclis'e bir yasa teklifi sunuldu. Teklif, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedelinin, başvuruyu yaptıkları tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanmasını öngörüyor.

    BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    Bedelli askerlik başvurusu için öncelikle E-Devlet şifresine sahip olmanız gerekiyor. Ardından E-Devlet'e girip şu adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor;

    Karşınıza çıkacak olan ilk ekranda askerlik başvurusu yapacağınızı onaylamalısınız. Tüm askerlik başvuruları bu ekran üzerinden yapılmaktadır.
    Sonraki aşamada askerlik erteleme yani tecil işleminizi bedelli başvurusu yapabilmek için iptal etmelisiniz. Bu ekran üzerinden iptal sebebini seçip, bedelli askerlik yapma isteği olarak işaretlenmelidir. Ardından eğer bedelli çıkmazsa yatırdığınız parayı geri alacağınız askerlik şubesini seçin ve kaydedin.

    Kaydete tıkladıktan sonra ödeme detayları karşınıza çıkacaktır. Bu ödemeyi gerçekleştirdikten sonra bu ekrana dönerek geriye kalan maddeleri doldurmanız gerekmektedir.

        2020 YILI DUYURUSU ŞU ŞEKİLDEYDİ:

        31 Aralık'a kadar başvurularını gerçekleştirecek bedelli adayları 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar 37 bin 70 lira 64 kuruş olan bedeli ödeyecekler.

        Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı kılavuzda yer alan maddeler şöyle:

        1. Bedelli askerlik hizmeti kapsamında;
        a. 2020 yılında müracaat edecek yükümlülerin başvurularını 31 Aralık 2020 saat 18.00'e kadar tamamlamaları gerekmektedir.
        b. Başvuru işlemi; yükümlülerin yoklamalarını yaptırmalarını, bedelli askerlik tercihinde bulunmalarını ve belirtilen bedelin 31 Aralık 2020 saat 18:00'e kadar ödenmesini kapsamaktadır. Bu tarihten önce bedelli askerliğe müracaat edecek yükümlülerin yoklamalarını yaptırmaları ve "Askerliğe Elverişlidir" sağlık kararı almaları önem arz etmektedir.
        c. Fiilî askerlik hizmetine başlayanlar ile bakaya, yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı olan ve saklıların bedelli askerliğe başvuru hakkı bulunmamaktadır.


        ç. Yükümlülerin 31 Aralık 2020 (dahil) saat 18.00'e kadar ödeyecekleri bedel 37.070,64 TL'dir.
        d. Bedel ödemeleri; Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Halk Bankası, Ziraat Katılım
        Bankası ve Vakıf Katılım Bankası ile Defterdarlık ve Defterdarlıklara bağlı mal müdürlüklerine yapılabilecektir.
        e. Başvuru sayısının Millî Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıdan fazla olması halinde yararlanacak yükümlüler kura ile belirlenecektir.
        f. Bedelli askerlikten yararlanacak yükümlülerin kimlikleri, celp ve sevk dönemleri ile temel eğitimi yapacakları birlikleri 2021 yılı Ocak ayında e-Devlet ve askerlik şubelerinden duyurulacaktır.
        g. Bedelli askerliğe başvuracak yükümlülerin hak kaybına uğramamaları için; yoklama kaçağı ve bakaya kalmadan yoklamalarını yaptırmaları ve bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren 31 Aralık 2020 saat 18.00'i geçirmemek şartıyla bedeli ödemeleri gerekmektedir.
        2. 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
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        Haberler Güncel Bedelli askerlik ücreti 2021 ne kadar oldu? Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır? Bedelli askerlik kaç gün yapılıyor?