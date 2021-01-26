Hürriyet'in haberine göre, İranlı iş insanı yaptığı açıklamada, "Yeni kiralamıştık. Mutfak alışverişi yaptık. Aldığımız erzakı dolaba yerleştirmek için açtığımızda buzlukta bu farelerle karşılaştık. Ne olduğunu anlayamadık, çok şaşırdık. Hemen polise ve belediyeye haber verdik" dedi. Fareler laboratuvarda incelemeye alındı. Soruşturma devam ediyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN