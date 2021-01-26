İstanbul'da yaşayan İranlı bir iş insanı Bahçeşehir'deki lüks bir siteden eşyalı bir daire kiraladı. Gerekli işlemleri tamamladıktan sonra daireye yerleşti. Önceki gün de mutfak alışverişi yaptı. Öğlen saatlerinde eve döndü.
Aldığı erzakı buzdolabına yerleştirmek ve kendine de kahvaltı hazırlamak için mutfağa gitti. Aldıklarını dolaba yerleştirmeye başladı. Buzluğa yöneldiği anda poşetleri fark etti. Önce ne olduğunu anlayamadı. Dışarı çıkardığında ise poşetlerde gayet özenle yerleştirilmiş farelerin olduğunu anladı.
AFAD DA ALARMA GEÇTİ
Hemen belediyeye ve polise haber verdi. Fareler 'kobay' olarak bilinen türlere benziyordu. 'Virüs' veya kimyasal etki şüphesi ortaya çıktı.