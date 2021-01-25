Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 25.01.2021 08:38
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.01.2021 08:38
    ABONE OL

    Marmara'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

    Son dakika haberi... Marmara bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle deniz ulaşımı olumsuz etkilendi. 'ya ait bazı seferler, hava muhalefeti nedeniyle iptal edildi.

    Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal

    Bursa Deniz Otobüslerinin () bazı seferleri, elverişsiz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

    BUDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, saat 07.00'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği belirtildi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Marmara'da olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını vurdu! Seferler iptal