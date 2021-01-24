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    • 24.01.2021 16:31
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    'de mayına basarak ağır yaralanan asker şehit düştü

    ’de yol kontrolü sırasında mayına basarak ağır yaralanan Piyade Er , tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düştü.

    DHA
    Acı haber Hakkari'den geldi! 1 askerimiz şehit

    20 Ocak'ta 'de yol kontrolü sırasında mayına basan Piyade Er ağır yaralandı. dik yapılan ilk müdahale sonrasında 'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Selim Gedik buradaki tedavinin ardından 'da bulunan 'ne sevk edildi. Yoğun bakıma alınan Gedik, yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. Şehidin cenazesinin yarın 'nın ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

    BABA EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

    Şehit Piyade Er Selim Gedik'in, Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde bulunan baba evinde anne ve ağabeyi 'e acı haberin verilmesinin ardından binaya Bayrağı asıldı. 3 kardeşin en küçüğü olduğu öğrenilen Selim Gedik'in şehit olması üzüntü yarattı. Selim Gedik'in şehit olduğunu öğrenen vatandaşlar, aileyi ziyaret etti.

    Ailenin komşusu , "Milletimizin başı sağ olsun. Selim kardeşimiz kapı komşumuzdur, şehit olmuştur. Ailesine sabırlar diliyoruz, iyi bir arkadaşımızdı, mekanı cennet olsun inşallah." dedi.

    Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Osman Usta, "Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun. Kardeşimiz elimizde büyüdü, komşumuzun oğlu iyi bir kardeşimizdi. Allah'tan ailesine sabır dileyelim, kendisine de dua edelim. Acımız büyük, vatan, millet sağ olsun." diye konuştu.

    Selim Gedik'in cenazesinin yarın evlerinin karşısında bulunan bahçesinde kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verileceği öğrenildi.

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