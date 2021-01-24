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    • 24.01.2021 15:16
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    2021 yılının ilk atamasında tarih belli oldu!

    Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, devlet korumasından yararlanmış gençlerini engellilerin, şehit yakını ve gazilerin atama töreni 'ın katılımıyla salı günü gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı ’un geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla da paylaştığı sosyal atama töreninde 2.140 engelli, 1.093 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3.603 kişinin atama kurası gerçekleştirilecek.

    2021 yılının ilk atamasında tarih belli oldu!

    , Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, devlet korumasından yararlanmış gençlerin, engellilerin, şehit yakını ve gazilerin atama töreni 'ın teşrifleriyle salı günü gerçekleştirilecek.

    Bakanlık, başta engelliler olmak üzere şehit yakını ve gaziler ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarında istihdamını arttırmak için çalışmalarını sürdürürken; yeni yılın ilk ataması 'nde düzenlenecek törenle yapılacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'un geçtiğimiz günlerde kamuoyuyla da paylaştığı sosyal atama töreninde 2.140 engelli, 1.093 devlet korumasından yararlanan genç ile 370 şehit yakını, gazi ve gazi yakını olmak üzere toplam 3.603 kişinin atama kurası gerçekleştirilecek.

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