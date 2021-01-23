Özel okuldan devlet okuluna nakiller açıldı mı? 2021 nakiller ne zaman başlayacak?

Nakiller ne zaman başlayacak? 2021 nakiller açıldı mı? Nakillerin ne zaman başlayacağı tatil döneminde merak edilen konulardan birisi oldu. Özel okuldan devlet okuluna geçiş yapmak isteyen öğrenciler ve aileler bu konunun detaylarını araştırıyor.

NAKİLLER AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz süreçte birçok veli için tartışma konusu haline gelen nakil işlemlerinin durdurulması ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. 81 ildeki eğitim kurumlarına gönderilen genelgeye göre okullarda nakil işlemleri başladı.