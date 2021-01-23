Özel okuldan devlet okuluna nakiller açıldı mı? 2021 nakiller ne zaman başlayacak?

Nakiller ne zaman başlayacak? 2021 nakiller açıldı mı? Nakillerin ne zaman başlayacağı tatil döneminde merak edilen konulardan birisi oldu. Özel okuldan devlet okuluna geçiş yapmak isteyen öğrenciler ve aileler bu konunun detaylarını araştırıyor.
NAKİLLER AÇILDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz süreçte birçok veli için tartışma konusu haline gelen nakil işlemlerinin durdurulması ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. 81 ildeki eğitim kurumlarına gönderilen genelgeye göre okullarda nakil işlemleri başladı.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada Covid-19 salgın sürecinde hareketliliği azaltmak ve riski düşürmek amacı ile eğitim kurumları arasındaki nakil işlemlerinin durdurulduğu hatırlatarak, süreçte yaşanan iyileşmeler ile nakil durdurma uygulamasının son bulduğu belirtildi.
ilk ve ortaokul öğrencilerinin nakil işlemlerinin yeniden açıldığı belirtildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın nakil işlemlerinin başladığını duyurması üzerine birçok vatandaş geçiş işlemlerinin nasıl yapılacağını araştırmaya başladı.
NAKİL İŞLEMLERİ NASIL YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada temel düzeyde eğitim alan ve ortaokul düzeyinde eğitim alan öğrencilerin nakil işlemlerinin hangi süreçlerde gerçekleştirileceği de açıklandı. Okul öncesi ve ilköğretim düzeyindeki öğrenciler için dönem atlamam işlemlerinin tamamlanması ardından yapılacak nakil işlemlerinin ortaokul öğrencileri için ise yarı yıl tatilinin ilk haftasından itibaren yapılabileceği belirtildi. Bu karar ile özel ve devlet okulları arasındaki nakil işlemleri de yeniden başladı.