Tüm illerden milyonlarca Müslüman vatandaş bugün camilere gidecek ve Cuma namazı ibadetini gerçekleştirecek. İslam dünyasında yeri büyük olan Cuma namazı evde kılınmıyor, camilere giderek cemaat ile birlikte kılınması gerekiyor. Peki Cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı kaç rekattır, hangi dualar okunur? Aynı şehirde mi kılınması gerekiyor, iç ezan okumanın hükmü nedir? Ayrıca sabahtan bu yana araştırılan 22 Ocak namaz saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
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CUMA NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR, HANGİ DUALAR OKUNUR?
Cuma namazı öncelikle dört rekat ilk sünnet, iki rekat farz ve dört rekat son sünnet olmak üzere on rekattır. Camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.
Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.
İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz.
Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz.