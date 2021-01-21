Liselere karne verilecek mi? E-Okul karne notları nasıl öğrenilir? 1. dönem takdir teşekkür veriliyor mu?

E-Okul karne notları nasıl öğrenilir? Liselere karne verilecek mi? 22 Ocak Cuma günü itibariyle öğrenciler 3 hafta sürecek tatile çıkacak. Tatil boyunca öğrenciler dinlenme fırsatı yakalayacak ve 2. dönem 15 Şubat tarihinde başlayacak. Peki, karneler verilecek mi? E-Okul karne notları verildi mi? İşte detaylar!
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
22 Ocak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencilerinin elektronik karnelerinin erişime açılacak.
İLKOKUL ORTAOKUL KARNE NOTLARI HESAPLAMA!
İlkokullarda ve ortaokullarda sınav yapılmayacak, karne notları, kanaat notu olarak bilinen derse katılım puanıyla belirlenecek. İlkokul 1. 2. ve 3. sınıflar, "iyi", "çok iyi" ve "geliştirilebilir" şeklinde, 4. sınıflar ile ortaokullarda ise 100 üzerinden karne notu olacak.
İlkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavlar dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyecek. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.
LİSELERE KARNE VERİLECEK Mİ?
Lise öğrencileri ise okullarda yüz yüze sınavlar tamamlanamadığından yarıyıl tatiline ilk kez karne almadan girecekler. Liselilerin birinci döneme ilişkin sınavları, salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemine ilişkin karne notları, sınavların tamamlanmasından sonra verileceğinden karne basımı ve dağıtımı yapılmayacak.