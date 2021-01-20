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    • 20.01.2021 15:56
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    paylaştı! İşte ! İstenen her derinlikte patlayabiliyor!

    Savunma sanayiide milli silahlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. tarafından geliştirilen düşmana adeta korku salıyor. SAN'ın görüntülerini "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet!" ifadeleriyle paylaştığı i, istenilen derinlikte patlayabiliyor.

    Ulusal roket ve füze araştırma ve üretim programlarına önderlik yapan Roketsan'ın sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

    Denizaltı Savunma Harbi Roketi'nin (DSH) etkin gücünden bahsedilen paylaşımda, "Denizlerin en derininden, göklerin en yükseğine vatanımızın her köşesi bizlere emanet!" denildi.

    DSH DENİZALTI SAVUNMA HARBİ ROKETİ VE ATICI SİSTEMİ
    Roketsan'ın sitesinde yer alan bilgilere göre, Denizaltı Savunma Harbi (DSH) Roketi ve Atıcı Sistemi yeni tip karakol botlarından su altı hedeflerine karşı geliştirilmiş, 500 – 2.000 m menzil ve 15 – 300 m derinlik aralığında kullanılabilen, su üstü platformunun silah yönetim sistemi ve sonarı ile entegre çalışabilen, otomatik yönlendirme yeteneğine sahip bir sistem olduğu belirtildi.

    Sistemin hedeflere tekli veya salvo atış yapabildiği ve ayarlanabilir tapa özelliği sayesinde roketlerin istenen derinlikte patlamasının sağlandığı vurgulandı.

    Yüksek infilaklı harp başlıklı DSH Roketi'nin duyarsız mühimmat özelliğine de sahip olduğu açıklanırken, atıcı sistemin stabilizasyon, otomatik ve manuel yönlendirme özellikleri bulunduğuna dikkat çekildi.

    Atış Kontrol Sistemi'nin su üstü platformu tarafından sağlanan seyir ve hedef bilgilerini kullanarak gerekli atış esaslarını hesapladığı belirtildi.

    Teknik Özellikler

    Çap: 196 mm

    Ağırlık (Roket): 35,5 kg

    Patlayıcı Ağırlığı: 12 kg

    Uzunluk (Roket): 1,3 m

    Menzil: 500-2000 m

    Patlama Derinliği: 15-300 m

    Harp Başlığı Tipi: Tahrip

    Tapa Tipi: Zaman Ayarlı (Atış Kontrol Bilgisayarı ile Otomatik Derinlik Ayarı)

    Salvo Aralığı: 0.8 sn

    Yakıt Tipi: Az Dumanlı Kompozit Yakıt

    Atıcı Sistem Mühimmat Kapasitesi: 6 Roket

    Lançer Yönlendirme: Otomatik – Manuel

    Atıcı Sistem: Stabilize, Sonar Verisi ile Otomatik Lançer Yönlendirme

    Atıcı Sistem Ağırlığı: 1200 kg(Roket Yükü)
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    Haberler Güncel ROKETSAN paylaştı! İşte Denizaltı Savunma Harbi Roketi! İstenen her derinlikte patlayabiliyor!