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    • 20.01.2021 09:57
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    'da meyve suyu yüklü kamyon devrildi

    'nda meyve suyu yüklü kamyona arkadan başka bir kamyon çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle kamyonlardan biri devrilerek yan yatarken, bir kişi yaralandı

    Beykoz'da meyve suyu yüklü kamyon devrildi

    Kaza saat 08.00'de , mevkii istikametinde meydana geldi. idaresindeki 03 FN 626 plakalı kamyon önünde seyreden idaresindeki 16 NFJ 45 plakalı meyve suyu yüklü kamyona çarptı. Çarpmanın şiddetiyle kamyon, bariyerleri parçaladıktan sonra devrilerek yan yattı.

    Kazayı gören diğer sürücüler itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Otoyol görevlileri ve ekipleri de başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı. Kazada devrilen kamyonun sürücüsü yara almazken, çarpan kamyonun sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralıya ilk müdahale kaza yerine gelen ambulans içinde yapıldı.

    Sürücüsü tan "Arkadan çarpınca bariyerlere çarptıktan sonra devrildi kamyon. 'e gidiyordum vurunca yan yattı" diye konuştu. Ekiplerin yan yatan kamyonu kaldırma çalışmaları devam ediyor.

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