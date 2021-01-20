15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul ortaokul liselerde yüz yüze eğitim...

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Yüz yüze eğitim için 2. dönemin başlayacağı 15 Şubat tarihi işaret edildi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.

15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada'15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' dedi.