15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? İlkokul ortaokul liselerde yüz yüze eğitim...

15 Şubat'ta okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. İlkokul, ortaokul, liselerde yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı öğrenciler ve aileleri tarafından sorgulanıyor. Yüz yüze eğitim için 2. dönemin başlayacağı 15 Şubat tarihi işaret edildi. Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk'tan konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi.
15 ŞUBAT'TA OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı açıklamada'15 Şubat'tan itibaren toplumun, ailelerin, annelerin, babaların, çocukların durumuna baktığımızda okulların artık mümkün olduğu kadar daha yüksek bir kapasiteyle açılması gerektiği noktasında bir kararlılığımız var' dedi.
CNN Türk'te konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, şöyle konuştu:
Bizim baktığımız yer Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve Cumhurbaşkanımız önderliğinde Kabine'nin alacağı kararlara bağlı. Biz aslında çok kontrollü gittik. 15 Şubat'ta okulların açılması ile ilgili ilke kararı var.
15 Şubat'tan 10 gün önce net bir tablo karşımıza çıkar. Türkiye'deki durumun akışı nasıl diye baktığımızda bizim okulları açma hazırlığımız ve salgın seyrinin olduğunu düşünüyoruz.
Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili muhtelif senaryolar bulunduğunu belirterek, yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlayacağını duyurdu.
Şimdi bununla ilgili karar salgının seyri bakımından Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı tavır; tüm sınıflar açılabileği şeklinde ise, bizim başka ne senaryomuz vardı. 2 gün 2 gün seviye sınıfları vardı. Dünyaya baktığımızda küçük yaşlarda riskin daha az olduğunu görüyoruz. Bizim hali hazırda gördüğümüz tablo şu. Hiç açılamayan sınıflarımız vardı bizim. 7. sınıflar 10. sınıflar aslında öncelik olarak dikkat alanımızda tutuyoruz.
Sınav grubunda olan çocuklarımız var, Staja başlayacak olan öğrencilerimiz var. Onları göz önünde tutuyoruz. Söylediğim gibi salgının seyrine bağlı olarak bunlardan hangisinin hayata geçeceğini, yaklaşık 15 gün kala açıklamış oluruz.
MEB OKUL TAKVİMİ
MEB'in yayınladığı 2020/2021 eğitim öğretim yılı takvimine göre uzaktan eğitim 22 Ocak Cuma gününe kadar sürecek. 25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarı yıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklendi. MEB'in yayınladığı takvime göre eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
Bakan Selçuk, öğretmenler ve öğrencilerin sağlığını riske atmayacak bir şekilde tablo oluşturduklarını ifade etti.