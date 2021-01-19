Nur Vergin kimdir? Prof. Dr. Nur Vergin ölüm sebebi nedir? Nur Vergin evinde ölü bulundu!

Sosyoloji doçentliğini 1980'de tamamlayan Vergin, bir dönem İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde çalıştı.

Buradaki çalışmalarıyla profesör olan Nur Vergin, Marmara ve Bilkent üniversitelerinde de öğretim üyeliği yaptı.