Genç kadına eski koca dehşeti: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı

'ÖNLEMLER ALINSIN'

G.Z.'nin buna rağmen müvekkilini rahatsız etmeye devam ettiğinin altını çizen Anlak, "Şimdi ise tedbir olarak KADES uygulamasını telefona indirdik. Ama KADES bazı durumlarda yetersiz kalabilir. İnsanın hayatını sonlandırmak kısa sürelidir. Vehbiye hanım halen eski eşinden tehdit mesajları alıyor, hazırlıklı gelecektir. Müvekkilim buradan yürürken eski eşi yapmak istediğini yapabilir. Biz Vehbiye Aydın için keşke dememek adına önlemlerin arttırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Müvekkili için acil olarak elektronik kelepçe uygulanmasını isteyen Anlak, "Vehbiye hanım daha rahat edecek. O sistemde şüpheli size 600 metre yaklaştığı an uyarı veriyor. Bu tarz önlemlerle zulüm gören kadınların daha rahat hareket edebileceğini düşünüyoruz. Bugün müvekkilimin yaşadığı kocasının yapmış olduğu kötülüğe karşı boşanmak istemesidir. Karşılaştığı tehditlerden biri bana bile mesaj olarak geldi. Eski eşi bana, 'Vehbiye ile vedalaş son görüşmen olabilir' mesajı attı. Defalarca şikayet edilen kişi hale tehditlerini devam ettiriyor. 7 şikayette bulunduk son dönemde. 3 günlük bir disiplin hapsi uygun görüldü. O kişinin bize tepkisi, 'Ben 3 gün yatar çıkarım ama bunu sizin burnunuzdan getiririm' oldu" dedi.