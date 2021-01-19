Nizip İlçesinin İstiklal Mahallesi'nde bulanan iki katlı müstakil bir evin alt katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Eşyaların tutuşması sonucu büyüyen yangının haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi bölgeye sevk edildi.

BİRİ İKİ, DİĞERİ DÖRT YAŞINDAYDI