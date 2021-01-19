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    • 19.01.2021 18:42
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    'te 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti

    'in içlisinde iki katlı müstakil bir evin alt katında çıkan yangında 2 çocuk yaşamını yitirdi. Korkunç olay sonrası yakınları yasa boğulurken çocukların cansız bedeni morga kaldırıldı. İşte feci olaqyın detaylarrı...

    DHA
    Çıkan yangında 2 çocuğun feci ölümü

    Nizip İlçesinin İstiklal Mahallesi'nde bulanan iki katlı müstakil bir evin alt katında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Eşyaların tutuşması sonucu büyüyen yangının haber verilmesiyle çok sayıda itfaiye ve sağlık görevlisi bölgeye sevk edildi.

    BİRİ İKİ, DİĞERİ DÖRT YAŞINDAYDI

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alınan yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırarak girdikleri evden çıkardığı Ahmet Alalu (2) ve Abdurrahman Alalu (4) isimli iki çocuk sağlık ekipleri tarafından ambulansla Nizip Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    ARAŞTIRMA BAŞLATILDI

    Vücudunda ağır yanıklar oluşan küçük çocuklar, acil serviste doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Ölümü ile yakınlarını yasa boğan çocukların cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini belirlemek için araştırma başlattı.

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    Haberler Güncel Gaziantep'te 2 çocuk yanarak hayatını kaybetti